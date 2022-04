Есть ли шанс увидеть Трусову и Щербакову в парах

Обладательница серебряной медали Олимпийских игр — 2022 Александра Трусова поставила парный номер с тренером Дмитрием Михайловым на шоу Евгения Плющенко, а итальянский фигурист Даниэль Грассль, завоевавший серебро чемпионата Европы — 2022, признался, что в парах хотел бы выступать с олимпийской чемпионкой Анной Щербаковой. «Газета.Ru» — о том, могут ли фигуристки сборной России, исполняющие четверные прыжки, попробовать себя в парном катании.

Переход из одиночного катания в парное — не самое редкое явление. Ирина Роднина до 15 лет выступала как одиночница, а после перешла в парное катание, которое принесло ей успех и три золотые медали Олимпийских игр.

Пусть не самым громким, но весьма интересным стало решение талантливой одиночницы из ЦСКА Елизаветы Осокиной, которая покинула группу Елены Буяновой и стала тренироваться под руководством Нины Мозер.

Ее карьера в одиночном катании могла стать действительно яркой — Осокина сверкнула на предсезонных контрольных прокатах юниоров в 2020 году (звезда тогда еще юниорской сборной Камила Валиева в них участия не приняла), получила массу похвалы от различных экспертов и начинала учить четверные прыжки.

Однако на первенстве России в тот сезон она уступила ученице Этери Тутберидзе Софье Акатьевой порядка 30 баллов. Стало понятно, что выдерживать конкуренцию со спортсменками именитого тренерского штаба очень и очень сложно, после чего Осокина ушла в пары.

Однако вопрос о переходе в парное катание может возникнуть и у фигуристок, которые уже добились мирового признания, славы и медалей крупнейших турниров. После Олимпийских игр 2022 года о драме Александры Трусовой говорили куда больше, чем о золотой медали ее соперницы — Анны Щербаковой.

Трусова в произвольной программе первой в мире приземлила пять четверных прыжков, однако для победы в Пекине этого не хватило. После объявления всех оценок последовал срыв — фигуристка плакала, говорила о том, что у всех есть золотые медали, а у нее нет (по всей видимости, имелось в виду, что Щербакова стала победительницей личного турнира, а еще одна россиянка — Камила Валиева — завоевала золото в командном турнире), и грозилась больше никогда не выйти на лед.

На некоторое время после Олимпиады Трусова действительно будто бы пропала, что заставило некоторых поклонников фигурного катания задуматься о том, что Русская ракета может завершить карьеру. Особого опасения добавило то, что спортсменка отказалась от участия в Кубке Первого канала.

Сама Трусова еще до Олимпиады говорила о том, что не горит желанием переходить в парное катание.

«Я не боюсь делать все то, что от меня зависит, потому что я могу это контролировать. А то, что делают другие, а я пассажир и просто сижу рядом — меня пугает», — говорила Трусова в одном из интервью.

Однако пробовать парные элементы ей это не мешало. Во время Олимпийских игр Трусова поддерживала спортивную пару Евгении Тарасовой и Владимира Морозова, которые также тренируются у Тутберидзе, а после выступлений попробовала исполнить вместе с фигуристом тодес.

Элемент получился хорошо и даже получил похвалу от олимпийского чемпиона Максима Транькова, который также тренирует спортивную пару. А после Игр спортсменка приняла участие в мастер-классе чемпиона мира и Европы Алексея Тихонова, который катался в паре с Марией Петровой. Во время тренировки он поднял спортсменку на плечо и исполнил несколько вращений.

Однако самый большой шаг в сторону парного катания Трусова сделала не так давно — в рамках шоу «Союз чемпионов» в Санкт-Петербурге она показала номер вместе с тренером из академии Евгения Плющенко — Дмитрием Михайловым. Выступление поставлено под трек Томми Профитта Can't Help Falling In Love, а из парных элементов они исполнили поддержку и параллельный прыжок — двойной аксель.

«Саша обратилась с просьбой поставить показательный номер, — рассказал «Матч ТВ» Михайлов еще до выступления. — Первое, что я спросил — что бы она хотела, какие предпочтения? Может, есть готовая музыка? Она ответила, что музыки нет.

Единственное, Саша хотела что-то особенное. Это желание взаимное — я тоже, естественно, хотел бы поставить что-то подобное.

Через некоторое время я пришел с музыкой и с историей под этот номер — не с идеей, а именно с историей. Это правдивая история, искренняя. Это то, чем я смог заинтересовать Александру, чем она загорелась. У нас было две встречи с ней, и она с большим удовольствием каждый раз его катала».

Возможно, идея поставить парный номер пришла Трусовой неспроста, и в скором времени от Русской ракеты можно ожидать еще чего-то подобного. Однако не так давно фигуристка рассказала о своем желании выучить прыжок в пять оборотов и исполнить его первой в истории, так что говорить о переходе Трусовой в парное катание, безусловно, не стоит.

Можно вспомнить и одну интересную деталь — у спортсменки на взрослом уровне нет ни одной золотой медали крупных турниров. Возможно, именно этот факт послужит толчком для продолжения карьеры в одиночном катании.

А вот у Анны Щербаковой, которая также занимается у Тутберидзе, золотых медалей турниров на взрослом уровне целый набор — и Олимпиада, и чемпионат мира, и командное мировое первенство, и чемпионат России (причем Щербакова его выигрывала трижды). После Игр в Пекине ситуация с карьерой фигуристки стала неоднозначной.

Сначала она заявила, что будет продолжать соревноваться, но после Кубка Первого канала уже заговорила о «сумбуре» в фигурном катании, который может повлечь за собой завершение ее карьеры (речь о том, что российских фигуристов могут не допустить до международных соревнований), а потом снова заявляла о том, что будет кататься и готовится к новому сезону.

Как бы там ни было, пока уходить Щербакова не планирует. Однако в связи с отстранением России от турниров под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) (судя входят и чемпионаты мира и Европы, и этапы Гран-при, и различные турниры серии «Челленджер») возникает вопрос о том, с кем соревноваться российским спортсменам.

На национальном уровне Щербакова уже трижды брала чемпионат, а структура следующего сезона пока не определена, и неизвестно, смогут ли представители России соперничать с кем-то из иностранцев.

Впрочем, сама Щербакова своего желания попробовать себя в парном катании никак не обозначала. Зато, когда итальянского фигуриста Даниэля Грассля, выигравшего серебро на последнем чемпионате Европы, спросили, с кем из фигуристок он хотел бы выступать, если бы занимался парным катанием, он выбрал именно Щербакову. Понятно, что говорить об этом серьезно не приходится (как минимум, из-за разного гражданства), однако посмотреть на чемпионку мира в парном катании было бы интересно. Такой переход мог бы стать вызовом для спортсменки, которая выиграла все важные турниры в одиночном катании.

Тем более что обе фигуристки тренируются у Тутберидзе, которая с августа 2021 года начала тренировать также спортивную пару Тарасовой и Морозова. Интересно, что дочь тренера — Диана Дэвис, которая сейчас выступает в танцах на льду с Глебом Смолкиным, — начинала как одиночница. Однако из-за своего недуга — сенсоневральной тугоухости третьей степени — ей было достаточно трудно в одиночном катании. Из-за нарушения слуха страдала координация, прыжки и вращения давались тяжело. Следом произошел серьезный скачок роста, и Тутберидзе сама отправила свою дочь в танцы даже вопреки желанию самой Дианы.

«Я была уверена, что она будет выше меня. Если я в молодости была 178 см, то я думала, что она будет 180 см. Когда ей было лет 12, я была уверена, что все эти прыжки бесполезны с ростом 180 см будут. Я ее просто заставила насильно пойти в танцы. Она плакала.

«Я была уверена, что она будет выше меня. Если я в молодости была 178 см, то я думала, что она будет 180 см. Когда ей было лет 12, я была уверена, что все эти прыжки бесполезны с ростом 180 см будут. Я ее просто заставила насильно пойти в танцы. Она плакала.

Был такой тяжелый момент: она стояла на коленях, плакала и говорила: «Мамочка, почему ты в меня не веришь?». Я говорила: «Диана, ты будешь высокой». Она говорила: «Нет, я не буду высокой, я буду маленькая». Формула не сработала, она оказалась 163 см. Но ладно, что бог ни делает, все к лучшему», — рассказывала Тутберизе в интервью Дмитрию Борисову.

Более-менее удачным переходом из одиночного катания в парное можно назвать историю Катарины Гербольдт, которая начинала как одиночница. Она стала чемпионкой России среди юниоров в 2008 году, в 2009 году завоевала бронзу взрослого национального первенства, работала с такими тренерами как Алексей и Татьяна Мишины, от которых перешла к Светлане Соколовской. Однако в 2010 году она неудачно выступила на чемпионате России, став только девятой, следом выиграла серебро в финале Кубка России, после чего приняла решение перейти в парное катание.

Гербольдт встала в пару с Александром Энбертом, вместе с которым они в 2011 году дважды оказывались четвертыми — на чемпионате России и европейском первенстве.

Пара распалась в 2014 году, и тогда мог состояться еще один весьма необычный переход из одиночного катания в парное. Французский фигурист, чемпион мира Брайан Жубер выразил готовность кататься вместе с Гербольдт, однако их дебют на официальных соревнованиях так и не состоялся — пара выступала вместе только в шоу. Найти нового партнера фигуристка так и не смогла, поэтому в 2015 году завершила карьеру.