«Одно условие: должен быть нокаут»: Моргенштерн и Сардаров могут избить друг друга за $1 млн

Глава лиги кулачных боев Hardcore Fighting и Hardcore MMA Анатолий Сульянов выступил с инициативой организовать бой между блогером Амираном Сардаровым и рэпером Алишером Моргенштерном. Сульянов предложил обоим по $500 тысяч за этот поединок. Блогер и боец поп-ММА Артем Тарасов в беседе с «Газетой.Ru» похвалил Сульянова за инициативу и заявил, что считает проведение этого боя реальным.

Основатель и ведущий лиги кулачных боев Hardcore Fighting Анатолий Сульянов предложил $1 млн блогеру Амирану Сардарову и рэп-исполнителю Алишеру Моргенштерну за бой в Дубае (ОАЭ).

«Уже больше двух недель мы следим за перепалками рэпера Алишера Моргенштерна и YouTube-блогера, основателя поп-ММА Амирана Сардарова. Алишер как всегда красавчик, остроумен, а Амиран парирует. В одной из переписок появилось слово, после которого приходим мы, — а именно «бой». У меня к вам предложение, парни. Давайте в Дубае, на Coca-Cola Arena сделаем вам бой по боксу или по ММА, как хотите. Алишер, ты когда-то был готов драться за 20 млн рублей.

Ну так давай немного добавим и предложим по $500 тысяч каждому из вас. Я думаю, это будет очень интересно.

Но одно условие: бой может закончиться либо нокаутом, либо медицински обоснованным отказом от продолжения боя. Давайте сделаем это, парни. Жду ваш ответ», — сказал Сульянов в видеообращении, опубликованном в соцсетях. Нокаут за полминуты: «Рыжий Тарзан» Дацик уничтожил Кавалари В Москве прошел турнир с участием звезд поп-ММА PRAVDA old school boxing. В главном поединке... 16 апреля 00:56

Сардаров, вернувшийся из США после неудачной попытки построить там карьеру, ранее раскритиковал российских звезд, уехавших в Дубай, в числе которых и Моргенштерн. Он обратился к рэперу, призвав его вернуться на родину.

«Дядь, ты нам нужен, тебя не хватает. Тебя не хватает именно в России. Здесь ты все равно чувствуешь себя дома. У тебя рождаются творческие муки. А что там? Только потому, что ты уставал и уезжал за границу отдыхать под солнцем, тебе кажется, что теперь, переехав, ты будешь счастлив. Но это не работает. Потом все превращается в ад, из которого не понимаешь, как выбраться и как признаться себе, что совершил ошибку», — заявил Сардаров в интервью YouTube-каналу «Вписка».

Моргенштерн уехал из России на фоне обвинений в пропаганде наркотиков в его творчестве. По мнению Сардарова, если рэпер принесет публичные извинения, то сможет вернуться без каких-либо затруднений.

«Готов сам за Алишера вписываться», — подчеркнул блогер. Вместе с тем, замечал Сардаров, Моргенштерну в случае возвращения стоит изменить линию поведения и «повзрослеть», чтобы избежать новых неприятностей.

Сам Моргенштерн признался, что боится приезжать на родину, хотя и желает этого. Артист призвал собеседника взять на себя ответственность в случае, если по возвращении он столкнется с уголовным преследованием.

«Давай сделаем официальный документ, заверенный государством, что если вдруг по возвращении на меня заведут уголовку, ты сядешь вместо меня? К сожалению, юридически это невозможно. И вообще, какое к тебе доверие после всех твоих движений?

Я обожаю Россию. Я хочу на дачу в Уфу. В серые переулки Питера, даже в пробки на МКАДе. Но я просто боюсь, понимаешь,

— ответил Моргенштерн в Telegram, — Понимаю, у тебя сейчас сложные времена. Нет внимания, семьи, детей. Даже конфликты перестал вывозить. Просто найди дело, которое ты полюбишь и займись им. Всего хорошего».

На данный момент ни одна из сторон официально не сделала шаг к проведению поединка, на котором настаивает Сульянов. При этом Сардаров опубликовал скрин переписки с Моргенштерном, где они обсуждали условия возможного боя. Это обидело рэпера, который упрекнул оппонента в сливе переписки и заметил, что «такое лицо даже бить стыдно».

Прошлым летом, напомним, Моргенштерн подписал контракт с Hardcore Fighting. В числе его возможных оппонентов назывался боец ММА, экс-чемпион промоушена Bellator в среднем весе Александр Шлеменко, с которым рэпер неоднократно вступал в заочную перепалку в СМИ. Однако их противостояние так и осталось лишь темой для обсуждения. По мнению блогера и бойца поп-ММА Артема Тарасова, поединок между Алишером и Сардаровым кажется гораздо более реальным.

«Бой между Моргенштерном и Амираном Сардаровым, естественно, возможен, потому что как для одного, так и для другого полмиллиона долларов — большие деньги. Думаю, что это был бы крутой поединок.

Амирану точно нужен этот бой, да и Моргену похайпить, не находясь в России — почему нет? Это было бы очень крутое противостояние, да и в принципе они оба занимаются спортом.

Один — рэпер, другой — блогер. Это уже даже не поп-ММА, а, можно так сказать, шоубиз-бокс. Я рад, что Анатолий Сульянов находит в себе силы пытаться организовать такие бои, за это ему большой респект. Потому что заряжать эмоциями людей, даже просто говоря об этом бое, — дорогого стоит. Сульянов — большой стратег, он молодец. И этот бой реален. Алишер согласен, но, судя по Telegram Амирана, он пока не воспринимает это всерьез. Когда воспримет, может быть, все и получится. Но, думаю, это будет не в ближайшее время — возможно, осенью», — сказал Тарасов «Газете.Ru».