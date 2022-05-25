«Нападение на мальчика, который мячи подает»: голкипер «Химок» психанул и атаковал болбоя

Голкипер подмосковных «Химок» Илья Лантратов атаковал болбоя во втором тайме первого стыкового матча за право сыграть в новом сезоне чемпионата России против «СКА-Хабаровска». Спустя некоторое время он жестко попросил молодого человека побыстрее отдать мяч, чтобы ввести его в игру. Столь нервная реакция взорвала социальные сети: комментатор Дмитрий Губерниев назвал игроков подмосковной команды «позорниками». Спортивный юрист Илья Чичеров в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что Лантратова по итогам внеочередного заседания Контрольно-дисциплининарного комитета (КДК РФС) могут оштрафовать на 50 тысяч рублей.

Стыковой матч за право сыграть в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2021/22 между «СКА-Хабаровском» и подмосковными «Химками» складывался для представителя элитного дивизиона непросто. Уже на 14-й минуте дальневосточники усилиями Иллоя-Аллета вышли вперед, после чего продолжили атаковать, не позволяя красно-черным проводить много времени у чужих ворот.

Во втором тайме характер игры не изменился, а ближе к концу поединка нервы не выдержали у голкипера «Химок» Илья Лантратова.

Возмущенный тем, что болбой долго не подавал ему мяч, голкипер сам перешагнул за рекламный щит и в резкой форме высказал претензии, толкнув молодого человека.

После этого эпизода к болбоям подбежал защитник Гиа Григалава и жестко выругался на них. Главный арбитр поединка Владимир Москалев не оставил это без внимания, наградив футболиста «Химок» желтой карточкой. «Хорошо, что Абрамович ничего не заработает»: Британия продает «Челси» американцу В скором времени лондонский футбольный клуб «Челси» официально обретет нового хозяина: правительство... 25 мая 13:17

Поединок закончился со счетом 1:0 в пользу хабаровчан. После финального свистка на Лантратова обрушился поток критики и претензий из футбольного медиа-пространства.

Масла в огонь подлил спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, призвавший отстранить вратаря от футбола на несколько матчей.

«Вратарь Лантратов, это что было? Нападение на мальчика, который мячи подает? Вратарь должен быть диcквалифицирован, как минимум. И вcе ли в порядке cо здоровьем ребенка? Уголовка?

Хоть поcле матча и произошло примирение вратаря c пацаном, но футболиcты «Химок» ведут cебя проcто как позорники», — написал телеведущий в своем Telegram-канале.

Бывший арбитр ФИФА Станислав Мухина заявил, что рефери стоило показать Лантратову желтую карточку.

«По описанию это предупреждение вратарю. Не удаление, потому что нужно учитывать момент, была ли здесь намеренная задержка, явная агрессия со стороны вратаря и так далее. Если бы Лантратов применил явное физическое воздействие — ударил, начал душить мальчика или что-то пожестче, то, наверное, это была бы красная карточка», — приводит слова Сухины Sport24.

Глава КДК РФС Арутр Григорьянц заявил, что комитет запросил все необходимые документы от официальных лиц, чтобы полноценно изучить произошедшее.

«Итоговое решение о вынесении эпизодов во втором тайме с участием Гии Григалавы и Ильи Лантратова может быть принято в пятницу после очередного заседания КДК», — приводит слова Григорьянца «СЭ».

Спортивный юрист Илья Чичеров в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что в нормативно-правовых актах Российского футбольного союза (РФС) не существует пункта, согласно которому Лантратова можно было бы наказать за атаку болбоя.

«Ситуация выявила очень интересный пробел в регулировании дисциплинарного регламента РФС: поскольку толчок был во время матча (а не после), а судья не удалил Лантратова, отсутствует норма, которая позволила бы применить к нему санкции именно за толчок болбоя.

В результате, скорее всего, может быть применен пункт 6 ст. 94 Дисциплинарного регламента РФС: «Оскорбительное поведение игрока или официального лица клуба до, во время и после матча, т.е. использование ненормативной лексики, оскорбительных слов и выражений, а также оскорбительных жестов в отношении соперников и иных лиц, не являющихся Официальными лицами матча, — наказывается дисквалификацией на срок от 2 (двух) до 4 (четырех) матчей.

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС также может наложить на виновное лицо штраф в соответствии с пунктом 11 Приложения № 1 к настоящему регламенту», — заявил эксперт. «Персон вроде Моргенштерна в TOP DOG не будет, это исключено» Лига кулачных боев TOP DOG готовится к проведению масштабного турнира TDFC14, главным событием которого... 25 мая 16:28

По его словам, в случае решения надзорного органа о наказании голкипера «Химок», может возникнуть коллизия касательно размера денежного штрафа.

«Интересный момент — в таблице штрафов есть четкое деление размеров штрафов в зависимости от соревнования: соревнования среди команд клубов РПЛ (50 тыс. руб.), первенство России среди клубов ФНЛ (20 тыс. руб.) и остальные.

Так какая сумма применима к стыкам? Я бы сказал — 50 тыс. руб., поскольку регламент ФНЛ четко говорит, что переходные матчи не являются матчами первенства, тогда как регламент РПЛ не имеет такой нормы и регламентирует проведение переходных матчей», — сказал Чичеров «Газете.Ru».

По окончании игры вратарь подмосковной команды принес прощения болбою за свою эмоциональность и в знак примирения подарил ему свою игровую футболку.

В любом случае, голкипер «Химок» получит возможность выйти на поле в ответной встрече и помочь своей команде отстоять место в элитном дивизионе. Напомним, что матч «Химки» — «СКА-Хабаровск» состоится в субботу, 28 мая, в 14:00 по московскому времени.