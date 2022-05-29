Слезоточивый газ и магия Куртуа: «Реал» обыграл «Ливерпуль» в скандальном финале ЛЧ

Во время матча Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом», 28 мая 2022 год

В Париже на стадионе «Стад де Франс» состоялся финальный матч Лиги чемпионов. «Реал» обыграл «Ливерпуль» со счетом 1:0 благодаря голу Винисиуса. При этом сам матч был задержан более чем на полчаса, а на подступах к арене полиция пыталась установить порядок, применяя слезоточивый газ. «Газета.Ru» — о главных событиях решающего матча крупнейшего европейского клубного турнира.

Праздник футбола оказался вовсе не столь безмятежно-радостным, как следовало ожидать. Начало матча было отложено более чем на полчаса — по официальным данным, из соображений безопасности. Однако что в действительности спровоцировало задержку, неясно.

К парижским организаторам возникают большие вопросы: болельщики в соцсетях сообщали, что сотрудники правоохранительных органов для обеспечения порядка применяли слезоточивый газ на подступах к стадиону.

Кроме того, как рассказали в эфире «Матч ТВ» комментаторы Константин Генич и Георгий Черданцев, тысячи фанатов оказались на трибунах без билетов.

На матч не смог попасть брат игрока «Ливерпуля» Жоэля Матипа Марвин — вместе с женой он был вынужден укрыться в ресторане неподалеку, чтобы не попасть под раздачу. Сам футболист в комментарии журналисту Фабрицио Романо заявил, что уровень организации не достоин финала Лиги чемпионов, а использование газа в толпе людей, где есть и дети, попросту опасно. Также с большим трудом пробился на стадион выдающийся нападающий «красных» Кенни Далглиш — полицейские в служебном рвении не разбирали, простые перед ними болельщики или видные деятели футбола. 14-кратные: «Реал» обыграл «Ливерпуль» в парижском финале Лиги чемпионов В финале главного европейского клубного турнира — Лиги чемпионов — мадридский... 29 мая 00:59

Впрочем, в чаше «Стад де Франс» царила поистине праздничная атмосфера. Окрашенный в красные и белые цвета стадион овациями приветствовал звезд мирового спорта, решивших посетить матч. Так, на табло показали знаменитого испанского теннисиста Рафаэля Надаля, беседовавшего с бразильской легендой Роналдо — тем самым Зубастиком, который с 2002 по 2007 год феерил в составе «Реала».

Отдельных оваций удостоились многолетний лидер «королевского клуба» и сборной Испании Рауль и выдающийся в прошлом форвард «Ливерпуля» и сборной Уэльса Иан Раш: они стали послами финала Лиги чемпионов, и именно они вынесли знаменитый «ушастый» кубок на кромку поля перед началом игры.

Что же касается собственно футбола, то впечатления от матча, несомненно, скрасили недовольство болельщиков организацией — или, по крайней мере, той их части, которая поддерживала будущих чемпионов. Предугадать, кто окажется сильнее, представлялось задачей трудной и, пожалуй, бессмысленной. На поле вышли команды, которые способны перевернуть ход любого матча за секунды.

Первый тайм прошел при преимуществе «Ливерпуля». Номинальные хозяева уже к 21-й минуте могли забить как минимум дважды. Сначала Мохамед Салах наносил удар в нижний угол, который не без труда отразил Тибо Куртуа. А затем на стороне бельгийского голкипера «Реала» оказалась фортуна: после удара Садио Мане Куртуа отбил мяч в штангу, но никто из мерсисайдцев не смог подстроиться под эпизод и сыграть на добивании, и в итоге вратарь намертво зафиксировал мяч.

«Реал» ответил перед перерывом — и ответил мощно. Вратарь «красных» Алисон Беккер не поделил мяч с собственным защитником, и в итоге снаряд отскочил к Кариму Бензема, который отправил его в сетку.

Но гол засчитан не был: французский арбитр Клеман Тюрпен несколько минут прижимал руку к наушнику, слушая комментарии по эпизоду от коллег на VAR. Они усмотрели офсайд у Бензема.

Тем не менее «Реал» нагнетал, и гола не пришлось ждать долго. На 59-й минуте «сливочные» открыли счет благодаря голу Винисиуса, который замкнул прострел Вальверде. Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд и соперника упустил, и не смог вовремя шагнуть в искусственный офсайд: на повторе было видно, что Винисиус в момент паса находился на одной линии с Трентом, но все же не забрался в положение «вне игры».

Такой расклад, конечно, не устраивал «красных», которые, однако, не могли организовать острую атаку, допуская при этом еще и провалы в обороне. На 64-й минуте решил взять инициативу в свои руки Салах — от угла штрафной он нанес мудреный удар в дальний угол, однако Куртуа в невероятном прыжке сумел отвести угрозу. А несколькими минутами позже тот же Салах пытался замкнуть скидку на дальней штанге, и снова Куртуа блестяще отработал, успев переместиться и выставить ногу на пути мяча.

Если говорить объективно, то именно бельгиец стал главным героем второго тайма – а, пожалуй, и всего матча. После пропущенного мяча «Ливерпуль» перехватил инициативу и тотально доминировал на поле.

Еще несколько 200-процентных моментов имел Салах, но Куртуа неизменно творил чудеса в воротах. Если бы не его фантастические сейвы, матч можно было бы не доигрывать и сразу отдавать кубок «Ливерпулю».

И однако подопечные Юргена Клоппа не смогли использовать ни одного из своих многочисленных шансов. «Реал» имел гораздо меньше моментов, но лучше ими распорядился — достаточно оказалось реализовать лишь один. Финальный свисток Тюрпена зафиксировал победу мадридцев: в 14-й раз они стали победителями Лиги чемпионов.