Пирующий «Зенит», тонущий ЦСКА и непредсказуемый «Спартак»: как клубы подходят к сезону РПЛ

«Зенит» собирает сливки и идет к очередному титулу, «Сочи» готовится к сезону с новым тренером, ЦСКА ждет подкрепления, а в «Спартаке» вновь масштабные перемены. Чего ждать от нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ), который стартует уже 15 июля, — в обзоре «Газеты.Ru».

«Зенит» идет к очередному титулу

Уже завтра, 15 июля, стартует новый сезон в Российской премьер-лиге. Многие из команд подходят к старту турнира, претерпев глобальные изменения. Некоторые только начинают приобретать новых игроков и выстраивать свою игру (напомним, в этом году трансферное окно открыто с 20 июня по 8 сентября), а кто-то, как «Зенит», уже в полной боеготовности громит своего главного раздражителя, московский «Спартак», в Суперкубке и ждет новую жертву в чемпионате.

Кажется, что главная интрига РПЛ умерла в Санкт-Петербурге еще до начала РПЛ. Подопечные Сергея Семака внешне легко расправились с красно-белыми 4:0.

Клубу с берегов Невы удалось сохранить почти всех своих игроков, что и позволило на опыте обыграть москвичей. А сам Семак получил новый контракт с «Зенитом» — еще на три года.

Да, петербуржцы не обошлись без потерь. Самой весомой по имени, но не факт, что самой ощутимой, стала потеря Артема Дзюбы. У 33-летнего форварда закончился контракт, и он решил попробовать себя в другом клубе, а может, даже чемпионате. Истек срок соглашения и у Магомеда Оздоева. В прошлом сезоне полузащитник сборной России провел за петербуржцев всего 13 матчей и ни одного — полностью. Кроме того, бразилец Юри Алберто приостановил контракт и на год отправился к себе на родину, где будет выступать за «Коринтианс», но его уход не кажется серьезной бедой с учетом приобретений.

«Зенит» пока лучше всех из российских клубов сработал на рынке, собрав все сливки РПЛ.

Команду пополнили сразу трое игроков, которые в своих клубах были знаковыми фигурами. Двое новичков прибыли из «Сочи»: нападающий Матео Кассьерра и защитник Родригао. Оба в прошлом сезоне внесли весомый вклад в завоевание первой медали чемпионата России в истории клуба (серебра). Колумбиец стал лучшим бомбардиром своей команды и вторым в лиге после Гамида Агаларова из «Уфы». А оборона «Сочи» во главе с Родригао стала одной из самых непропускающих в РПЛ. Плюс сине-бело-голубые в обмен на Юри Алберто переманили из «Коринтианса» голкипера Ивана и полузащитника Густаво Мантуана.

Особняком стоит переход Зелимхана Бакаева из «Спартака». Но пока сложно представить, как Семаку удастся вписать полузащитника в игру команды и сможет ли он обуздать строптивого игрока, если тот снова будет чем-то недоволен, как в своем бывшем клубе.

«Сочи» и жизнь после потери лидеров

Помимо ухода лидеров — Кассьеры и Родригао — сочинцы потеряли свою главную движущую силу — наставника Владимира Федотова. После завоевания серебра чемпионата с не самой звездной командой на него началась настоящая охота в РПЛ. «Динамо», «Спартак» и ЦСКА хотели заполучить себе российского специалиста, который, оглядываясь на текущую ситуацию в мире, был для клубов на вес золота. Недаром Федотов набрал с Семаком одинаковое количество голосов в битве за звание лучшего тренера нашего чемпионата.

Впрочем, в «Сочи» на смену Федотову пришел не менее перспективный и амбициозный Вадим Гаранин. Главным его достижением пока остается выход в полуфинал Кубка России с «Енисеем», с пути к которому его команда играючи убрала «Локомотив» (4:0) и «Рубин» (4:1). За игрой сочинцев под руководством Гаранина в этом сезоне точно будет не скучно следить. На классе и опыте: «Ференцварош» Черчесова выбил казахстанский «Тобол» из ЛЧ В ответном матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов чемпион Венгрии... 13 июля 23:48

«Сочи» продолжает политику точечного усиления. Так, в команду пришел один из лидеров «Крыльев Советов» Владислав Сарвели. К тому же Гаранин подтянул из своей бывшей команды ФК «Тверь» сразу троих игроков. Сохранив основной костяк команды, сочинцы претендуют на борьбу с «Зенитом» за чемпионство. Однако с петербуржцами почти нереально кому-либо сравниться по глубине состава. «Сочи» будет сложно повторить успех прошлого сезона, но футболистам, которые остались в команде, в любом случае в этот раз хочется замахнуться на большее и доказать, что серебро не было случайностью.

«Динамо» снова начинает с нуля

Многие эксперты во весь голос твердят, что чемпион стартующего сезона уже известен. И правда, если в сезоне-2021/22 «Динамо» навязало «Зениту» нешуточную конкуренцию, то приход нового тренера в московскую команду перед стартом нынешнего не может обещать того же самого. Да, у Славиши Йокановича было достаточно времени, чтобы познакомиться с командой и подготовить ее к сезону, но от неприятных сюрпризов никто не застрахован. Так, за неделю до старта чемпионата бронзовые призеры прошлого сезона остались без трех основных центральных защитников: Иван Ордец и Роман Евгеньев уже нашли себе новые клубы, а Фабиан Бальбуэна воспользовался правом ФИФА и приостановил контракт.

Сербскому специалисту теперь нужно серьезно поломать голову, ведь в его распоряжении из центральных защитников остались только 20-летние Саба Сазонов и Александр Кутицкий, которые на двоих суммарно провели за основу всего 15 матчей.

Хотя стоит признать, что даже с наличием ныне ушедших игроков «Динамо» не выглядело оплотом надежности: москвичи стали в прошлом сезоне самой пропускающей командой верхней части турнирной таблицы.

Не стоит исключать и возможный отъезд двух лидеров полузащиты — Николы Моро и Себастьяна Шиманьского, спрос на которых в Европе имеется уже давно. Не укрепив проблемные позиции, «Динамо» вряд ли будет претендовать на чемпионство. Если в прошлом сезоне москвичи играли на эмоциях, с довольно неплохим составом и впервые за десять лет были близки к трофею, то в этом им придется в разы тяжелее.

К слову, если в новом сезоне вы рассчитывали увидеть повзрослевшую и окрепшую динамовскую молодежь, то вам нужно еще подождать как минимум годик.

Йоканович уже положил глаз на нескольких игроков молодежки и пытается вписать их в игру. Посмотрим, что сербу удастся выжать из новой порции молодых игроков академии.

Шаг в неизвестность для Федотова

Если в марте ЦСКА пытался на всех парах догнать «Зенит», то сейчас у армейцев все настолько плохо, что не набирается даже полноценный состав на предсезонный турнир. Если весной красно-синим удалось сохранить всех легионеров, но не вышло до конца сберечь их запал на борьбу за призы, то сейчас главному тренеру даже не из кого строить команду.

Новому рулевому ЦСКА Владимиру Федотову приходится очень тяжело. Наставник вынужден в больших количествах подключать молодежь, что он и сделал на турнире «Кубок PARI Премьер». За армейцев сыграли сразу десять молодых игроков, не считая двух вратарей.

На одном купленном Милане Гайиче далеко не уедешь, да и, судя по предсезонным играм, он далеко не Марио Фернандес. Как признается сам Федотов, он в ожидании трансферов, но рассчитывать на них сейчас крайне сложно.

Решение ФИФА тормозит приток качественных иностранцев в Россию. Не стоит забывать и том, что ВЭБ, главный акционер клуба, попал под санкции. СМИ сообщали, что до конца июня корпорация уйдет из ЦСКА, чтобы облегчить ее финансовую деятельность, но этого так и не произошло. Генеральный директор «Спартака» назвал усталость причиной ухода Каттани из клуба Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал, почему Лука Каттани ушел с поста спортивного... 14 июля 12:48

С тем составом, что на данный момент имеется у Федотова, попасть в топ-5 будет крайне тяжело. Пожалуй, у армейцев худшая глубина состава из всех команд, претендующих на первую пятерку. Сюда накладывается и уход из команды многолетних лидеров Алана Дзагоева и Фернандеса, а также Чидеры Эджуке, Хердура Магнуссона и Ильзата Ахметова. Перед сезоном армейцы амбициозно заявляли о борьбе за чемпионство, а по факту растеряли полкоманды и остались ни с чем.

Способен ли «Локомотив» прыгнуть выше головы

«Локомотив» пытается строить молодую команду, основываясь на опыте лучших европейских клубов. Пока у «железнодорожников» мало что получается, но они только еще в начале пути. Перед стартом сезона москвичи обрели нового главного тренера в лице Йозефа Циннбауэра. Клуб при этом официально подчеркивал, что новый наставник — необходимая номинальная фигура с лицензией PRO, а по факту руководить процессом по-прежнему будет Марвин Комппер.

Чего все ждут от «Локомотива», так это стабильности. Российским игрокам пора выбираться из спячки и показать, на что они способны. Пришло время Станиславу Магкееву, Константину Марадишвили и Даниилу Куликову избавляться от статуса «подающих надежды» и становиться главными помощниками капитана Дмитрия Баринова, который, к слову, мечтает об отъезде за границу.

При должном подходе «железнодорожники» могут превратиться в одну из самых «русских» команд чемпионата и в будущем стать основой для формирования состава сборной.

В новом сезоне у «Локомотива» в этом плане сразу несколько конкурентов. Поменявший название и философию «Пари НН» под руководством экс-тренера молодежной сборной России Михаила Галактионова набирает в свои ряды его бывших подопечных. На данный момент в команде сразу шесть игроков не старше 21 года.

Не стоит сбрасывать со счетов и «Крылья Советов». В будущем именно эти две волжские команды могут стать главными поставщиками отечественных талантов в нашем футболе. «Краснодар» в прошлом сезоне исполнил мечту Сергея Галицкого и завершал матч против ЦСКА с 11-ю воспитанниками в составе.

Хватит ли качества у вчерашних мальчишек, чтобы порадовать своего владельца и во втором сезоне в высшем дивизионе показать еще более достойный результат?

Стоит отметить, что у них будет ощутимая поддержка на поле: в то время как в РПЛ опять начался массовый отток легионеров, «Краснодар» своих возвращает. Кайо, Джон Кордоба и Кристиан Рамирес доказывают, что иностранцы еще не все считают нашу лигу изгоем мирового футбола.

Тренер новый, «Спартак» — старый

«Спартак» вновь сменил главного тренера, — уже десятого за последние десять лет. Это никого не удивляет за исключением того факта, что самый титулованный клуб страны возглавил Гильермо Абаскаль — специалист, который всего на два года старше нигерийского полузащитника красно-белых Виктора Мозеса. Что может дать наставник игроку, который играл против лучших команд мира, если сам ни разу не брал на себя ношу главного тренера на долгой дистанции? Ситуация усугубляется еще и тем, что за считанные дни до старта нового сезона в административном штабе клуба начали происходить масштабные изменения.

Уже ушел спортивный директор Лука Каттани, чьим протеже и был Абаскаль. И, если верить СМИ, в очереди на выход и другие функционеры «Спартака» — за исключением владельца клуба Леонида Федуна. «РБ Спорт»: на заседании собрания РПЛ примут решение не проводить Кубок Лиги Сегодня, 14 июля, состоится общее собрание Российской премьер-лиги (РПЛ), на котором, с большой... 14 июля 11:43

Если же говорить об игровых перспективах на сезон, то по матчу за Суперкубок (0:4) рано делать выводы, но болельщикам клуба едва ли стоит надеяться на чудо. Предугадывать место «Спартака» в новом сезоне — все равно что гадать на кофейной гуще. Впрочем, есть и позитивные моменты. Одним из факторов, который может порадовать поклонников клуба в новом сезоне, можно назвать приход Антона Зиньковского и его воссоединение с бывшим партнером по «Крыльям» Александром Соболевым. Эта связка уже сработала в одном из предсезонных матчей.

Но все-таки главной интригой красно-белых, которая тянется шлейфом за командой из года в год, остается срок, на какой хватит терпения у руководства команды не уволить нового тренера.

Новый год в РПЛ должен стать сезоном открытий. В спасательный круг для лиги могут превратиться многочисленные российские футболисты, которые будут призваны заменить несколько десятков иностранцев, покинувших страну. Есть надежда, что отечественный футбол обратит внимание на внутренние резервы. Было бы здорово, если бы в 145-миллионной стране нашелся новый Аршавин или Акинфеев. Да, возможно, такое импортозамещение — лишь на пару лет, но не воспользоваться этим во благо российского футбола будет просто преступлением.