Мария Шарапова две недели скрывала тот факт, что стала матерью. Наконец она выложила фото с отцом мальчика — британским миллионером Александром Гилксом, — а также показала ребенка, которому дала имя Теодор. Гилкс выразил надежду, что сыну не достанется его «мышечная амнезия».

Судя по всему, Шарапова стала матерью уже 1 июля, когда сменила статус в соцсетях, написав «мама» и поставив рядом эмодзи с изображением медвежонка. Дело в том, что teddy bear («плюшевый медведь» с английского) созвучно с именем ее сына — Теодор, — поэтому теперь теннисистка называет себя «матерью медвежонка».

Полмесяца Шарапова не подтверждала догадки фанатов и только 15 июля выложила фото своей семьи — уже из трех человек.

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«Теодор, VII-I-MMXXII, самый красивый, требовательный и оправдывающий себя подарок, о котором только могла мечтать наша маленькая семья», — подписала снимок спортсменка.

Новоиспеченный отец Гилкс отреагировал на рождение сына шуточным комментарием:

«Тео, надеюсь, ты унаследуешь координацию твоей матери, а не мышечную амнезию отца. Мы любим тебя».

Также миллионер репостнул в соцсетях эффектное фото Шараповой из журнала Vogue и подписал его «Мама», добавив все тот же эмодзи медвежонка.

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Ранее Гилкс уже посвящал Шараповой немало нежных постов.

«Не могу дождаться момента, когда увижу нашего ребенка, увижу, какой великолепной матерью ты будешь, а также закончу мой курс по непонятным овощам и фруктам», — писал бизнесмен в мае этого года.

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«С днем рождения, моя любовь. С каждым годом, когда ты становишься старше, мои шансы обыграть тебя хотя бы в одном матче растут. Или нет», — так Гилкс поздравил возлюбленную в апреле.

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Напомним, Шарапова и Гилкс начали встречаться в 2018 году. Тогда их запечатлели вместе папарацци на выходе из аэропорта в Лос-Анджелесе, после чего они вместе сели в такси и уехали.

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В декабре 2020-го года пара объявила о помолвке.

«Я сказала «Да» с первого дня нашего знакомства. Это был наш маленький секрет, не так ли?» — написала в соцсетях Шарапова.

«Спасибо тебе за то, что сделала меня очень-очень счастливым и сказала «Да». Я всю жизнь буду любить тебя и учиться у тебя», — отреагировал Гилкс.

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Британец подарил возлюбленной кольцо, изготовленное на заказ, — из розового золота с бриллиантом изумрудной огранки весом пять карат. По некоторым данным, оно обошлось Гилксу не менее чем в $400 тысяч.

В 2021 году Шарапова забеременела, но долго скрывала этот факт. Лишь 19 апреля 2022-го — в свой день рождения — она выложила фото с отдыха на Бали, где уже явно был виден округлившийся живот.

«Драгоценное начало. Поедание праздничного торта за двоих всегда было моей специализацией», — с юмором подписала снимок теннисистка.

Гилкс был вне себя от счастья и выкладывал фото своей беременной невесты.

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Хочется верить, что одна из самых красивых пар мира действительно будет жить долго и счастливо. Их дети в будущем могут стать либо профессиональными спортсменами, либо пойти в сферу искусства.

Напомним, Шарапова победила на 39 турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA), из них пять раз — на турнирах «Большого шлема» и один — на Итоговом турнире WTA. Она является единственной россиянкой и одной из десяти теннисисток по всему миру, которым удалось победить на всех «мэйджорах» — Australian Open, US Open, «Ролан Гаррос» и Уимблдоне. «Если дисквалифицируют на 10 лет, это конец карьеры»: Карацева обвинили в договорных матчах Международная федерация тенниса (ITF) начала расследование в отношении четвертой ракетки России Аслана... 11 июля 16:00

Гилкс добился большого успеха в бизнесе после того, как основал аукционный дом Paddle8, который является одной из крупнейших в мире интернет-площадок по торговле произведениями искусства.

Он считался весьма завидным британским холостяком, поскольку его состояние оценивалось в несколько десятков миллионов фунтов стерлингов.

Жених Шараповой вхож в королевскую семью: познакомился с принцами Гарри и Уильямом во время обучения в Итонском колледже — престижном пансионате для мальчиков, — а также встречался в ту пору с девушкой по имени Пиппа, которая приходится сестрой Кейт Миддлтон — тогда еще будущей супруге принца Уильяма. Гилкс до сих пор поддерживает дружбу с королевской семьей и был на свадьбе принца Уильяма. В данный момент основным его бизнесом является инвестиционная фирма Squared Circles.