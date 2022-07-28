НХЛ, армия или уголовное дело: что будет с Капризовым

В российских СМИ появилась информация, что нападающий клуба НХЛ «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов мог в 2018 году купить военный билет у бывшего сотрудника ДПС Уфы Фарита Самигуллина, и отсрочка игрока от армии может оказаться недействительной. Заслуженный тренер России Владимир Плющев заявил «Газете.Ru», что эта информация находится «на уровне фейков». В то же время за океаном уже рассуждают о новом контракте хоккеиста с существенным увеличением зарплаты.

«Купленный» военный билет

После неожиданного и странного призыва в армию экс-голкипер московского ЦСКА Ивана Федотова, который выиграл с армейцами Кубок Гагарина, стал серебряным призером Олимпийских игр в Пекине в составе сборной России, подписал в мае контракт с «Филадельфией Флайерз», но вместо США улетел служить в Северном флоте, судьбы российских хоккеистов призывного возраста стали вызывать много вопросов и порождать разные домыслы.

Особенно, когда речь идет об игроках заметных и звездных. Тем более после того, как выяснилось о задержании в Уфе в прошлом году бывшего сотрудника ДПС Фарита Самигуллина, помогавшего хоккеистам и футболистам решать вопросы со службой в вооруженных силах через покупку военных билетов.

Главным ньюсмейкером вслед за Федотовым применительно к службе в армии этим летом стал 25-летний форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов.

Капризов как раз выступал за уфимский «Салават Юлаев» и теоретически мог обратиться к услугам Самигуллина, с которым, как сообщал «Бизнес Online» сотрудничали игроки «Салавата Юлаева» и «Уфы». Сначала запрет, потом тюрьма: спецслужбы Латвии пригрозили своим спортсменам в России После того, как атлетам запретили участвовать в международных соревнованиях за латвийскую... 28 июля 14:15

Однако отец игрока ранее опроверг эти слухи, заявив, что Кирилла есть отсрочка от службы, так как он является студентом очного отделения вуза.

Правда, по версии Telegram-канала Mash, именно папа хоккеиста договаривался с уфимским военкоматом, чтобы нынешнюю суперзвезду НХЛ, а на тот момент яркую восходящую звездочку Континентальной хоккейной лиги не забрали в армию.

По данным источника, в октябре 2018 года Капризов-старший связался с Самигуллиным, который помог организовать встречу игрока с заместителем военного комиссара по Калининскому и Орджоникидзевскому районам Уфы Константином Воропаевым.

Интересной подробностью стала бескорыстность экс-инспектора ДПС: сообщается, что с Капризовых Самигуллин не стал брать деньги, хотя обычно требовал в качестве комиссии за посредничество 40 тыс. рублей.

Капризова также называли в качестве подозреваемого по уголовному делу о покупке военного билета, но сначала эту информацию «Спорт-Экспрессу» опроверг все тот же отец игрока, а затем не подтвердили и в Следственном комитете.

$13 млн вместо девяти

Капризов выступал за «Салават Юлаев» в Уфе в сезоне-2016/17, набрав 42 (20+22) очка в 49 проведенных матчах регулярного чемпионата и отличившись тремя заброшенными шайбами в пяти играх плей-офф.

После этого он за денежную компенсацию перешел в московский ЦСКА, где отыграл три сезона.

В кампании-2017/18 он набрал 40 (15+25) очков в 46 играх регулярного чемпионата и 10 (2+8) в 19 встречах плей-офф, дойдя с армейцами до финала Кубка Гагарина, где они в пяти матчах уступили казанскому «Ак Барсу» (1-4). «Обидная ситуация»: боец ММА Куницкая подаст на гражданство США Знаменитая российская девушка-боец Яна Куницкая, бывшая чемпионка Invicta FC и участница чемпионского поединка... 28 июля 01:04

Через год на счету нападающего было 51 (30+21) очко в 57 встречах регулярки и 14 (4+10) в 19 поединках победного плей-офф, увенчавшегося выигрышем главного трофея лиги. Капризов же выиграл титул лучшего снайпера КХЛ.

В своем третьем и последнем сезоне в красно-синем свитере он снова стал лучшим снайпером регулярного чемпионата, забросив 33 шайбы. Всего же на его счету было еще 29 передач и 62 очка в 57 матчах. В серии плей-офф против московского «Спартака» Кирилл отметился двумя голами и двумя результативными передачами, а ЦСКА выиграл всухую (4-0), но затем сезон был сначала приостановлен, а затем и вовсе отменен из-за начавшейся пандемии коронавируса.

Контракт Капризова истек, после чего он отправился за океан в давно ожидавшую его «Миннесоту», в свое время задрафтовавшую хоккеиста.

В первом, укороченном из-за того же коронавируса, сезоне россиянин набрал 51 (27+24) очко в 57 матчах чемпионата, добавил к этому 2+1 в проигранной «дикарями» «Вегасу» семиматчевой серии первого раунда плей-офф и получл «Колдер Трофи» (приз лучшему новичку лиги).

После этого он подписал пятилетний контракт с зарплатой в $9 млн, за что руководство американского клуба сначала критиковали. Досталось и самому игроку, пропустившему из-за отсутствия прогресса в переговорах почти всю предсезонную подготовку команды.

В первых матчах сезона Кириллу понадобилось время на раскачку, но в итоге он выдал кампанию со 108 (47+61) очками в 81 встрече, а в плей-офф выдал 7+1 в шести играх против «Сент-Луиса», хотя серию «Уайлд» снова проиграла (2-4).

И вот теперь автор The Athletic Дом Лешишин, специализирующийся именно на «Миннесоте», сообщает, что руководство «Уайлд» уже планирует новый контракт с окладом примерно в $13 млн.

Это вряд ли кого-то может удивить, учитывая, какой мощный второй сезон выдал российский хоккеист. Но в то же время надо понимать: это вопрос не ближайшего года-двух, а просто элемент стратегического планирования.

В НХЛ перезаключать соглашения со своими игроками можно только в определенные периоды, когда до конца срока действия остается не больше года. А в случае с Капризовым договор с окладом в $9 млн будет действовать еще четыре сезона.

«Слухи на уровне фейков»

Для «Газеты.Ru» ситуацию форварда «Миннесоты» прокомментировал заслуженный тренер России Владимир Плющев.

«Здесь должен ответить совершенно однозначно. Думаю, что контракт пересматриваться будет, и будет в большую сторону», — сказал специалист в отношении контрактной ситуации игрока. «Разговоры о предательстве — бред»: уехавшая из России биатлонистка объяснилась 23-летняя Лидия Жураускайте, которая отказалась от российского паспорта в пользу литовского, ответила... 27 июля 23:11

А вот в истории с возможной покупкой военного билета бывший главный тренер сборной России считает, что Капризову на самом деле ничего не угрожает.

«Вся эта информация на уровне фейков: что там, чего там, как, прилепиться к кому-то, придумать чего-то... Какая у него там отсрочка, не отсрочка. У нас половина ЦСКА. Да какая половина, даже больше — все ребята призывного периода. Ни за кем не бегают. Поэтому кто-то просто хочет раздувать эту тему, кому-то неймется, — отметил Плющев.

— Капризов — это игрок с большой буквы и порядочный человек. Порядочный парень, который не ввязывается в какие-то грязные дебаты, хорошо всегда высказывает свою точку зрения. Наверное, если бы что-то такое было, он бы разделил судьбу Ивана Федотова.

Хотя эта история вся тоже шита белыми нитками: Федотов действительно не единственный человек призывного периода, и не один, кому 25 лет. Поэтому там какие-то другие мотивы и игры. А с Капризовым, считаю, все будет нормально, безо всяких проблем».