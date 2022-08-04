Бегство Капризова в США и матч Овечкина с Панариным: как звезды НХЛ проводят лето

Лучший бомбардир «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов в спешном порядке с третьей попытки прибыл в США, где и будет продолжать готовиться к сезону, а Александр Овечкин с Артемием Панариным провели благотворительный матч, в котором блеснула фигуристка Александра Трусова.

Капризов добрался до Америки

История с потенциальными проблемами Кирилла Капризова из-за якобы купленного ранее военного билета и отсутствия у нападающего реальной отсрочки от армии позади.

По крайней мере ближайший сезон он без проблем проведет в Национальной хоккейной лиге, так как наконец смог добраться до штата Миннесота в США, где выступает за местную «Уайлд». Тутберидзе обозвала СМИ «туалетным чтивом» и обругала американца. Что довело именитого тренера Тренер Этери Тутберидзе неожиданно превратилась из молчаливой снежной королевы в главного трештокера... 04 августа 18:02

По информации Star Tribune, хоккеист прибыл в Миннеаполис 1 августа, и на этот раз у него не возникло проблем с въездом в страну.

Напомним, что эта попытка стала уже третьей для Капризова улететь в Штаты, и ранее ему не удалось попасть на рейсы из Турции и ОАЭ, так как у россиянина возникли проблемы с закончившейся рабочей визой.

Все представители игрока, начиная с его отца, постоянно опровергали наличие каких бы то ни было проблем. Правда, генеральный менеджер «Миннесоты» Билл Герин называл ситуацию вокруг главной звезды своего клуба «деликатной» и выражал определенную обеспокоенность.

Тем не менее американские журналисты сообщают, что агенту и адвокатам Кирилла пришлось проделать большую работу, чтобы обеспечить его досрочное возвращение в США. Сам игрок планировал провести на родине еще пять недель отпуска.

В свой первый сезон в НХЛ Капризов в 55 матчах набрал в регулярном чемпионате 51 (27+24) очко и получил «Колдер Трофи» — приз лучшему новичку НХЛ. После этого прошлым летом он подписал новое пятилетнее соглашение с зарплатой в $9 млн и выдал мощнейшие 108 (47+61) очков в 81 матче, став настоящей суперзвездой лиги.

Так что неудивительно, что «дикари» переживали о судьбе своего главного актива и боялись потерять его после истории с отправкой в армию экс-голкипер ЦСКА Ивана Федотова, подписавшего в мае договор с «Филадельфией Флайерз».

Овечкин, Панарин и Трусова на одном льду

Пока Капризов нервничал и с приключениями отправлялся в Северную Америку, другие отечественные хоккейные звезды проводят время в отпуске довольно весело.

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История с выходом Александра Овечкина на поле в составе футбольного «Динамо» против команды блогеров «Амкал» и гол хоккеиста, которым он открыл счет в матче, стала известной по всему миру.

Но Ови продолжает отдыхать активно и принимать участие в разного рода мероприятиях. Теперь капитан «Вашингтон Кэпиталз» вышел на лед в благотворительном хоккейном матче.

Александр Великий был далеко не единственной суперзвездой на льду. Во-первых, в матче сошлись его команда с командой лидера «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина.

А во-вторых, в игре приняли участие Александр Радулов, Вадим Шипачев, Вячеслав Войнов, Дмитрий Орлов, Павел Бучневич, Владислав Гавриков, Егор Чинахов, Андрей Николишин, футболист Дмитрий Сычев и многие другие.

Даже получивший перелом ноги в финальной серии Кубка Стэнли Валерий Ничушкин смог выйти на лед, чтобы поучаствовать хотя бы в конкурсах, а возглавлял команду Панарина его тесть Олег Знарок, нынешний главный тренер казанского «Ак Барса». Главная звезда российского спорта поборола американку в США: Касаткина обыграла Таунсенд В матче 1/8 финала теннисного турнира в Сан-Хосе россиянка Дарья Касаткина обыграла американку... 04 августа 10:01

Также в мероприятии поучаствовали юмористы и шоумены Азамат Мусагалиев, Денис Дорохов, Виктор Комаров, Нурлан Сабуров, а еще российские звезды фигурного катания Аделина Сотникова, олимпийская чемпионка Сочи-2014, и Александра Трусова, серебряный призер Пекина-2022 и обладательница самого сложного в мире набора четверных прыжков.

Интересно, что Трусова даже смогла реализовать свой буллит, а еще выполнить, держа клюшку в руках, зрелищный элемент фигурного катания — кантилевер.

Ну а Овечкин вывел на лед своего трехлетнего сына Сергея, который нанес несколько бросков по воротам и был достаточно точен.

Что касается спортивного результата, то везде победила дружба — 10:10 в основное время и ничья в серии штрафных бросков.