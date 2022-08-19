Раскол в WADA: норвежцы наплевали на антидопинговый кодекс и рискуют вылететь из спорта

С чего все началось
Норвежское антидопинговое агентство Antidoping Norway (ADNO) получило предупреждение о несоответствии кодексу WADA. Парадокс, но проблемы для спорта своей страны создали ее же законодатели. В Норвегии очень трепетно относятся к правам несовершеннолетних, и в числе многих законов, которые в иных странах могли бы показаться абсурдными, в 2018 году была принята норма о том, что спортсмен в возрасте до 18 лет не может сдать допинг-тест без согласия родителей или опекунов.
Таким образом, как поясняет норвежский телеканал NRK, нарушается главный принцип тестирования — принцип неожиданности.
Ведь если законный представитель несовершеннолетнего дает согласие на то, чтобы его подопечные сдал допинг-тест, молодой спортсмен заранее осведомлен о скором визите допинг-офицера. И это подрывает возможную чистоту теста: если юниор принимал запрещенные препараты, то может успеть «замести следы». Соответственно, в WADA сделали вывод, что в последние годы ADNO не выполняло обязательства по международному антидопинговому кодексу.
Что может грозить Норвегии
Прежде всего поясним, что предупреждение о несоответствии кодексу WADA не тождественно признанию несоответствия. У Норвегии есть время как минимум до зимы — об этом говорится в письме, которое было направлено президентом Олимпийского комитета Норвегии (NIF) Берит Кьелль и главой ADNO Торхильд Видви на имя министра культуры и гендерного равенства Анетт Треттебергстуен и министра по делам детей и семьи Кьерсти Топпе. За имеющийся срок в законодательстве должны быть произведены изменения, которые позволили бы устранить несоответствие кодексу WADA.
В противном случае возможны санкции. Генеральный секретарь Олимпийского комитета Норвегии Нильс Эйнар Аас допускает, что на норвежский спорт может быть наложено максимально суровое наказание.
«Мы можем утратить право на участие в Олимпийских и Паралимпийских играх, в других чемпионатах, либо потерять право самим организовывать соревнования. Естественно, это будет серьезный удар для норвежского спорта. Это может иметь очень серьезные последствия для ADNO и для всего спорта страны», — заявил Аас.
«Если факты подтверждаются, это грубое нарушение»
Бывший генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус высказался о возможных санкциях в отношении российского спорта. Он подчеркнул, что тестирование спортсменов должно происходить без уведомлений, и никто не вправе нарушать или обходить это правило.
«Там установлены факты тестирования с предварительным уведомлением несовершеннолетних спортсменов.
Если данные факты реально подтверждаются, то это грубое нарушения правил тестирования, процедур допинг-контроля. В этом отношении подобные несоответствия действительно могут привести к самым серьезным последствиям.
И возраст спортсменов не является основанием для оправданий установленных фактов. Тестирование спортсменов должно идти без предварительного уведомления, и эти правила едины для всех», — цитирует Гануса «Спорт-Экспресс».
«Если норвежцам запретят проводить соревнования, буду аплодировать»
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов резко высказался об этой ситуации. Тихонов заявил, что считает возможные санкции в отношении норвежского спорта правильными и будет доволен, если их действительно введут.
«Наконец-то! Я абсолютно поддерживаю, это будет очень правильно. Норвежцы считают себя элитой, которой все позволительно.
Знаете, я однажды выдвигал предложение запретить проведение этапов Кубка мира и чемпионатов мира на территории Норвегии, Швеции и Финляндии. Если это случится, я буду аплодировать», — приводит слова Тихонова ТАСС.
«Правила одинаковы для всех»
Российский лыжник, олимпийский чемпион и серебряный призер Игр в Сочи Александр Легков признался «Газете.Ru», что сомневается, что норвежцы будут наказаны.
«Верю ли я, что на норвежский спорт могут действительно наложить санкции? Судя по историям последних лет, не верю.
А так — правила одинаковые для всех. И если они что-то нарушили, они должны за это отвечать, как и все», — сказал Легков.
Знаменитый спортсмен призвал не проводить аналогию между ситуацией, в которой сейчас может оказаться норвежский спорт, и санкциями, под которыми уже не один год существует спорт в России.
«Стоит дождаться конкретики, и тогда будет ясно, имеет ли смысл проводить параллели. Надо посмотреть, как будет развиваться ситуация, и мы уже будем это понимать», — заключил Легков.