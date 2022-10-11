Три месяца тюрьмы за драку: российского гандболиста осудили в Белоруссии

Левый крайний гандбольного клуба «Донские Казаки — ЮФУ» Александр Синицын был осужден на три месяца заключения в Белоруссии за драку, случившуюся в начале августа в караоке-баре во время Кубка Белгазпромбанка. Федерация гандбола России выступила с заявлением, поддержав приговор, а клуб из Таганрога решил не разрывать контракт с игроком.

Российский гандболист Александр Синицын получил приговор в Белоруссии в виде трех месяцев ареста по статье о злостном хулиганстве. Информацию об этом опубликовала Федерация гандбола России (ФГР), сославшись на решение суда Московского района Бреста.

Происшествие случилось 10 августа в одном из караоке-баров Бреста, где Синицын вступил в потасовку с сотрудниками заведения и, будучи пьяным, избил одного из них.

В потасовке российский спортсмен сначала ударил оппонента рукой, тот упал на пол, после чего спортсмен продолжил избивать уже лежащего.

В конце концов, Синицын был задержан сотрудниками заведения и дожидался вынесения приговора в брестском СИЗО. Во время судебного заседания гандболист полностью признал свою вину. Игра не по правилам: легенду «Рубина» осудили за создание сети подпольного казино 10 октября Ленинским районным судом города Саранска бывший футболист казанского «Рубина»... 10 октября 20:47

«Позиция ФГР относительно инцидента с игроком клуба «Донские казаки-ЮФУ» Александром Синицыным однозначна: профессиональный спортсмен обязан тщательно взвешивать свои действия в общественных местах и понимать, что за них необходимо отвечать, — говорится в официальном заявлении федерации.

— А если он находится в другом государстве, то речь и вовсе идет о повышенной ответственности. Считаем, что с учетом всех обстоятельств суд вынес объективное решение, назначив нарушителю наказание в виде ареста сроком на три месяца.

Надеемся, что Синицын сделает правильные выводы из случившегося и осознает, что один нелепый поступок вполне мог стать причиной преждевременного завершения профессиональной карьеры. Кроме того, такие моменты негативным образом сказываются на имидже российского гандбола».

Левый крайний, дважды становившийся в составе «Чеховских медведей» чемпионом России по гандболу, перед нынешним сезоном перебрался в «Донские Казаки-ЮФУ» из Таганрога, и в августе вместе с новой командой участвовал в предсезонном Кубке Белгазпромабанка.

В то же время руководство «Донских Казаков-ЮФУ» уже заявило, что не планирует разрывать соглашение с игроком и ждет его в составе после отбытия наказания.

«С нашей стороны нет никаких преград для того, чтобы он продолжил выступать за команду. Ждем ли мы его, чтобы предоставить шанс реабилитироваться на площадке? Абсолютно верно, планов разрывать с ним контракт нет», — приводит ТАСС слова президента клуба из Таганрога Михаила Цыбенко.

Изначально контракт Синицына был рассчитан на один сезон с возможностью продления еще на один год. В «Донских Казаках — ЮФУ» на привлекавшегося во взрослую национальную сборную России левого крайнего рассчитывают как на лидера.

При этом клуб из Таганрога уже стартовал в чемпионате страны и занимает последнее, 12-е место, проиграв все три своих матча — »Динамо Астрахань», «СГАУ-Саратов» и «Скифу» из Омской области. На очереди Хоу: Овечкин продолжит погоню за Гретцки Александр Овечкин постарается в десятый раз в карьере забросить 50 шайб за сезон, чтобы... 10 октября 22:04

Синицын является уроженцем Санкт-Петербурга и воспитанником местного гандбола. На протяжении восьми лет он выступал за «Университет Лесгафта — Нева», пока в 2020 году не перебрался в самый титулованный клуб страны «Чеховские Медведи».

Помимо двух титулов чемпиона России в активе игрока есть победы в Кубке и Суперкубке страны, а также медали другого достоинства за национальное первенство.