«Вашингтон категорически отказывался от диалога». Как Москва обменяла Грайнер на Бута

Знаменитая американская баскетболистка Бриттни Грайнер, отбывавшая заключение в колонии в Мордовии, была обменяна в аэропорту Абу-Даби на гражданина России Виктора Бута, осужденного в США.

Обмен заключенными

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер была освобождена из заключения в России. В августе она была приговорена к девяти годам колонии строгого режима за контрабанду наркотиков.

8 декабря в аэропорту Абу-Даби состоялся обмен заключенными между Россией и США. Грайнер отправилась на родину, а в Москву улетел Виктор Бут, осужденный в Штатах за торговлю оружием. 99 шайб до вечного рекорда: Овечкин оформил дубль в пустые ворота и подрался с канадцем Александр Овечкин забросил две шайбы, которые помогли «Вашингтон Кэпиталз» победить... 08 декабря 13:06

«В течение длительного времени Российская Федерация вела переговорный процесс с США по освобождению Бута. Вашингтон категорически отказывался от диалога по включению россиянина в схему обмена. Российский гражданин возвращен на родину», — цитирует РИА Новости слова представителя МИД РФ.

Переговоры по обмену заключенными действительно велись с момента вынесения Грайнер обвинительного приговора, однако американская сторона неоднократно называла позицию Российской Федерации недоговороспособной.

«Мы сделали существенное предложение, которое Российская Федерация не готова добросовестно обсуждать. Правительство США продолжает придерживаться этого предложения и предлагает возможные альтернативные пути взаимодействия с РФ, — заявлял Госдеп США еще 19 ноября. — Неготовность российских властей участвовать в серьезных переговорах по этому вопросу с использованием устоявшихся каналов или других каналов противоречит их публичным заявлениям».

Издание The Economist сообщало, что Виктор Бут был в 2008 году заманен американскими спецслужбами в Бангкок, где его схватили, после чего доставили в Америку. Там четыре года спустя он был осужден на 25 лет тюрьмы за «торговлю оружием и поддержку террора». Не нужен ни сборной, ни клубам? Куда катится карьера Роналду Криштиану Роналду впервые на чемпионате мира — 2022 вышел не в стартовом составе, а... 07 декабря 22:04

Изначально США предлагали обменять Бута не только на Грайнер, но и на осужденного в России за шпионаж американца Пола Уилана, однако представители РФ категорически отвергали это предложение, как неравноценное.

Процесс из-за гашишного масла

Грайнер была задержана в аэропорту Шереметьево в Москве еще 17 февраля текущего года после реакции служебной собаки. При досмотре багажа американки в нем были обнаружены электронные сигареты с гашишным маслом, легализованным в США, но запрещенным в России.

Американку заключили под стражу, где она находилась до момента вынесения ей обвинительного приговора. Далее она находилась в московском следственном изоляторе, пока 4 ноября не была переведена в колонию в Мордовии.

Изначально о местонахождении баскетболистки не было ничего известно, но затем появилась информация, что она находится в женской исправительной колонии ИК-2 в Явасе, примерно в 500 км от Москвы.

Интересно, что данное исправительное учреждение находится неподалеку от места, где Пол Уилан отбывает свой 16-летний срок за шпионаж.

«Прежде всего, от имени Бриттни хотим поблагодарить всех, кто беспокоился о ней. В последние несколько дней получили огромное количество сообщений со словами поддержки, — прокомментировали перевод своей клиентки адвокаты Мария Благоволина и Александр Бойков. — Подтверждаем, что Бриттни начала отбывать наказание в ИК-2 в Мордовии. Мы были у нее в начале этой недели. Бриттни справляется с ситуацией настолько, насколько возможно, и старается держаться и адаптироваться к новым условиям. Учитывая то, что для Бриттни это очень сложный период, дальнейших комментариев в ближайшее время от нас не будет».

«Насколько мы поняли из общения с ней, она здорова и чувствует себя настолько хорошо, насколько это можно ожидать в ее сложных обстоятельствах, — заявила тогда же временная поверенная в делах США в РФ Элизабет Руд. — Сотрудники посольства посетят ее в колонии, как только российские власти дадут нам разрешение».

Великая баскетболистка

Все время с момента задержания Грайнер в московском аэропорту ее имя не сходило с первых полос мировых СМИ, а в поддержку именитой спортсменки постоянно высказывались ее коллеги и известные политические деятели.

Совсем недавно участью Бриттни возмущалась дочь легенды баскетбола Майкла Джордана — Жасмин.

«Печально видеть, как Бриттни неправомерно используют в качестве пешки, разыгрывая более крупную схему, — цитировали 6 декабря Жасмин Джордан Footwear News. — Мне нравится, как она справляется с этой ситуацией изо дня в день. Жаль, что ей пришлось столкнуться с такими трудностями. Мы должны продолжать говорить о ней, привлекать внимание к ее проблеме, поддерживать ее семью. Борьба еще не закончена, это только начало».

Что касается самой Грайнер, то она без каких-либо нюансов является настоящей легендой женского баскетбола.

На счету 32-летней центровой по два титула олимпийской чемпионки и чемпионки мира в составе сборной США. Громкий скандал на ЧМ в Катаре: легенда футбола врезал ногой по голове блогера Знаменитый в прошлом футболист, а ныне президент Федерации футбола Камеруна Самюэль Это'О... 07 декабря 19:00

В Женской НБА она была выбрана под первым номером на драфте 2013 года «Финикс Меркури» и в первом же сезоне стала чемпионкой в составе этой команды.

На контракте в «Меркури» спортсменка находится до сих пор, и организация ожидает ее возвращения в следующем сезоне.

Грайнер дважды становилась лучшим снайпером женской НБА и многократно побеждала в лиге по числу блок-шотов за сезон.

За пределами Америки баскетболистка выступала за два китайских клуба, а с 2015 года защищала цвета екатеринбургского УГМК, в составе которого дважды становилась чемпионкой России и четырехкратной чемпионкой Евролиги, взяв MVP финала в 2019 году.

Именно для выступлений за УГМК она и прилетела в Россию в феврале. Стоит отметить, что уральский клуб всячески выражал американской спортсменке поддержку на протяжении всего процесса и даже направил рекомендательное письмо с положительной характеристикой Грайнер в суд.