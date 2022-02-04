04 февраля 2022, 04:30 Спорт Олимпиада началась: в бой идут фигуристы и хоккеистки. LIVE Зимние Олимпийские игры — 2022. Пекин. Первый день. ОНЛАЙН Павел Хрущёв Андрей Черников Антон Третяк Слушать Остановить

В Пекине стартуют зимние Олимпийские игры — 2022. В первый официальный день соревнований свою борьбу начинают фигуристы — мужчины, спортивные пары и танцевальные дуэты — в командном турнире, а также женские сборные по хоккею. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию важных событий.