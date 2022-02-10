Олимпиада-2022. Главные события седьмого дня. LIVE

Российская лыжница Наталья Непряева на пьедестале Олимпийских игр — 2022
РИА Новости
На Олимпиаде в Пекине подходит к концу первая неделя, сегодня начинается седьмой соревновательный день. Мужчины в фигурном катании определят олимпийского чемпиона, женская сборная по керлингу сразится с США, а мужская — с Китаем. Лыжницы определят сильнейшую в классической гонке на 10 км. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий из Пекина.
Трансляция
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04:55
Сборная США снова увеличила отрыв. Счет после третьего энда 1:3.
04:45
Российские керлингистки приблизились к своим соперницам. Счет после второго энда 1:2.
04:35
Российские скелетонисты Даниил Романов, Александр Третьяков и Евгений Рукосуев вступают в борьбу. Первая попытка стартовала в 4:30.
04:25
Первый энд остался за сборной США. Счет 0:2.
04:15
Стартовал матч женской сборной России по керлингу против США. Пожелаем нашим девчонкам удачи!
04:00
Доброй ночи! Начинаем текстовый онлайн седьмого дня зимней Олимпиады в Пекине!
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