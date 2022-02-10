10 февраля 2022, 04:19 Спорт Олимпиада-2022. Главные события седьмого дня. LIVE Олимпиада-2022. Седьмой день. Главные события. LIVE Анастасия Баринова Эльвира Ондар Слушать Остановить

close 100% Российская лыжница Наталья Непряева на пьедестале Олимпийских игр — 2022 РИА Новости

На Олимпиаде в Пекине подходит к концу первая неделя, сегодня начинается седьмой соревновательный день. Мужчины в фигурном катании определят олимпийского чемпиона, женская сборная по керлингу сразится с США, а мужская — с Китаем. Лыжницы определят сильнейшую в классической гонке на 10 км. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий из Пекина.