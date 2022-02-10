Невероятный Чен и вопросы про допинг: как прошел мужской турнир фигуристов

Американец Нэтан Чен выиграл Олимпийские игры в мужском турнире по фигурному катанию, исполнив пять четверных прыжков. Лучшим из россиян стал занявший восьмое место Евгений Семененко. «Газета.Ru» рассказывает, как прошел турнир фигуристов.

Ситуация с Валиевой

Главным событием 10 февраля в фигурном катании на Олимпийских играх должна была стать произвольная программа в мужском личном турнире, но случившееся накануне все поменяло.

Все ждали официального брифинга Международного олимпийского комитета, чтобы узнать официальные подробности о ситуации с возможной положительной допинг-пробой россиянки Камилы Валиевой.

9 февраля в СМИ появилась информация о позитивном тесте на запрещенный препарат у кого-то из участников командного турнира в составе сборной России, из-за чего награждение переносилось несколько раз и до сих пор не состоялось. Валиева не отстранена от участия в Олимпиаде. Главные события седьмого дня. LIVE На Олимпиаде в Пекине подходит к концу первая неделя, сегодня начинается седьмой... 10 февраля 10:54

Вскоре СМИ сообщили, что речь идет о Камиле Валиевой, чей еще декабрьский тест якобы дал позитивный результат на триметазидин — препарат, который используется для укрепления сердечной мышцы и не является допингом в прямом смысле.

Более того, триметазидин можно употреблять и спортсменам во внесоревновательный период. Собственно, видимо, из-за этого между МОК и Международным союзом конькобежцев (ISU) до сих пор идут консультации, а золото России в командном турнире остается под вопросом.

Под вопросом остается и выступление лучшей фигуристки планеты в личном турнире Игр. Так вот, главной новостью утра 10 февраля стало полученное Валиевой разрешение на тренировку, на которую она и вышла, отказавшись общаться с прессой после нее.

Кроме того, в прессе прошла неофициальная информация, что действующей чемпионке мира сняли ограничение на выступление в личном турнире.

Тем не менее на брифинге МОК никакого официального решения не обнародовали, хотя основная часть вопросов была посвящена именно ситуации с россиянкой.

«Странно, но было приятно слышать все эти вопросы про положительный тест на допинг на брифинге, а не про положительные тесты на ковид. Это было утешительно. Обнадеживающе. Как будто мир возвращается к нормальной жизни», — подытожил брифинг редактор первым опубликовавшего информацию о положительном тесте в сборной России портала Inside The Games Дункан Маккей.

«Обстановка в команде? Без комментариев»

Однако мужская произвольная программа прошла по плану.

Сборная России вряд ли могла рассчитывать тут на медаль. Марк Кондратюк, классно откатавший обе программы в командном турнире, выложился в тех соревнованиях и не справился в личном турнире с коротким прокатом, став в нем лишь 15-м.

Лучшим в нашей команде после первой части соревнований был Евгений Семененко, расположившийся на седьмой строчке — выше упавшего с четверного сальхова двукратного олимпийского чемпиона Юдзуру Ханю.

Андрей Мозалев свою короткую программу откатал неудачно и едва смог попасть в произвольную, заняв 23-е место, в то время как все за пределами топ-24 выбыли из соревнований.

Не очень получился у Мозалева и произвольный прокат. Он упал с первого же четверного прыжка и допустил ряд ошибок, но все равно сумел по сумме баллов опередить вообще всех участников первой разминки и в итоговом протоколе поднялся на 19-ю строчку.

Кондратюк так и не восстановился в полной мере. Он чисто исполнил четверной тулуп в начале программы, а во второй части в каскаде сделал четверной сальхов. Выполнил он этот элемент и вне каскада, но, уже выехав, упал практически на ровном месте, потеряв концентрацию.

Были у уже ставшего здесь олимпийским чемпионом россиянина и другие ошибки, но в конечном счете он не выглядел слишком расстроенным после своего выступления, обернувшегося все тем же 15-м местом.

«У меня вчера был выходной. Мы с тренером приняли решение, что если я буду тренироваться еще в этот день, то сил не останется полностью. Какие впечатления от Олимпиады? Двоякая ситуация. С одной стороны, позитивных моментов было больше. Есть прекрасный командный турнир, который мне удался. На личное чего-то не хватило, я не знаю, чего. Возможно, это опыт или силы, может, стойкость, — приводит слова Кондратюка «Матч ТВ».

— Не хватило, потому что в командном турнире я показал, что могу, а в личном закрепить успех не удалось. В целом я счастлив, что мне выпала возможность попасть сюда, откататься четыре раза. Это огромная честь. Я счастлив, что здесь нахожусь.

С точки зрения физики было не сильно тяжело. Скорее, морально. Я, как большинство спортсменов, привык, что есть две программы. Первую ты откатываешь, не полностью вкладывая эмоции, чтобы оставить их на произвольную. А тут огромнейшее напряжение и после двух программ такое приятное опустошение.

Но это классно, когда все закончилось, и не очень хорошо, когда впереди еще половина работы. И так получилось, что физически все нормально. В короткой, например, пусть криво-косо, но я все приземлил. Но морально ходил… не знаю, как овощ, что ли. Поэтому мне нужен был вчера отдых, чтобы восстановиться морально.

Какая сейчас обстановка в команде? Этот вопрос без комментариев».

«С прокатами справился»

Евгений Семененко, закрывавший выступления в предпоследней разминке, пошел на три четверных прыжка, но допустил падение с одного из них. В остальном же прокат ученика Алексея Мишина был классным. «Я не верю! Нет! Нет!» 15-летняя Валиева сдала положительный допинг-тест Издание Inside the Games выдало шокирующую новость: причиной переноса награждения российских фигуристов... 09 февраля 23:27

Правда, возглавить соревнования после своего выступления ему не удалось, так как перед ним свою программу представил двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю, слишком много потерявший в первой части соревнований.

На этот раз великий японец пошел на совершенно исторический прокат, первым прыгнув аксель в четыре с половиной оборота! Он его сделал и докрутил, но все-таки упал при приземлении.

Рухнул он, как и в короткой программе, с четверного сальхова, что снова стало неприятным сюрпризом, но дальше были еще два чистых четверных тулупа и два тройных акселя — в каскаде и сольный.

В итоге результат Ханю с очень высокой оценкой за компоненты оставался на первой строчке протокола до выступления тройки призеров.

А тренер Семененко Алексей Мишин рассказал, что у его подопечного были проблемы со спиной, так что выступление в Пекине стало в какой-то степени преодолением себя.

«У Жени были проблемы со спиной. В короткой программе еще нормально, а на разминке перед произвольной он даже тулуп тройной собрать не мог», — подчеркнул опытный наставник.

«Считаю, что с прокатами справился. Короткая вообще хорошо вышла для меня. В произвольной, несмотря на ошибку в начале, получилось докатать программу. Сейчас отдохну, подлатаю спину. Если честно, даже не знаю, когда улетаю», — приводит «Спорт-Экспресс» слова самого российского фигуриста.

«Не знаю, что случилось с Валиевой, у нас нет официальной информации по церемонии награждения. Надеюсь, все будет хорошо», — рассказал он уже ТАСС.

Золото без борьбы

Итоговое седьмое место на Олимпийских играх — безусловно, успех для Семененко, сумевшего обыграть в сильнейшей разминке яркого, но нестабильного грузинского ученика Этери Тутберидзе Мориса Квителашвили.

Сильнейшую разминку открывал ученик Брайана Орсера американец Джейсон Браун, известный своим ярким катанием и высокими компонентами. В этот раз он заявил на произвольную программу четверной сальхов, но так и не решился впервые исполнить «квад» на соревнованиях.

Его прокат получился фирменно чистым и классным, а судьи даже выписали ему во второй оценке больше баллов, чем Ханю, что, правда, не помогло опередить японца ни в произвольной программе, ни по сумме.

Не справился с этой задачей и кореец Чха Джун Хван, зато с ней справился нестабильный Шома Уно.

Японец Уно, обладатель второго по сложности контента в мире, был в своем репертуаре: упал с четверного флипа, выехал с помаркой с четверного тулупа и сделал «бабочку» на втором прыжке в каскаде из тройного акселя с тройным флипом через ойлер, но при этом чисто выполнил четверной риттбергер, четверной сальхов, четверной тулуп в каскаде и тройной аксель.

Этого все-таки хватило, чтобы выйти в промежуточные лидеры, и Уно после серебра Пхенчхана-2018 обеспечил себе награду на второй Олимпиаде подряд.

После этого Юме Кагияме нужно было просто откатать чисто свою программу и не допустить в ней роковых ошибок. Но и подвигов не требовалось. Самый молодой член японской сборной все сделал как надо, за четыре четверных прыжка и два тройных акселя допустив только один степ-аут, и стал обладателем серебра.

Ну а золото, само собой, ушло к Нэтану Чену. Трехкратный чемпион мира из США сполна реабилитировался за провал Пхенчхана, где он был только 18-м после короткой программы, так что даже выигранная произвольная не дала шансов на медаль.

На этот раз он уверенно лидировал и только укрепил преимущество, исполнив фирменные пять четверных прыжков без серьезных помарок. Визуально это все смотрелось так легко, что просто завораживало. Пять четверных прыжков: Чен стал олимпийским чемпионом В Пекине мужчины показали произвольную программу, во которой определились призеры Олимпиады... 10 февраля 09:52

Единственной ошибкой, не давшей Чену побить свой же мировой рекорд по баллам, стала «бабочка» на флипе вторым прыжком в каскаде с четверным тулупом. Но это никого не расстроило.

Соревнования в мужском турнире получились яркими, но закончились ровно тем, что и ожидалось — золотой медалью за явным преимуществом от лучшего фигуриста планеты последних лет.