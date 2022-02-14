CAS встал на сторону России: Валиева продолжит выступать на Олимпиаде

15-летняя российская фигуристка Камила Валиева сможет продолжить участие в зимних Олимпийских играх в Пекине. Спортивный арбитражный суд отклонил апелляции Международного олимпийского комитета (МОК), Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Международного союза конькобежцев (ISU), которые требовали отстранения спортсменки из-за положительного теста на запрещенный препарат.

Спортивный арбитражный суд принял решение отклонить апелляцию международных организаций по нескольким причинам. Как пишет в своем Telegram-канале журналист Василий Конов, такое решение было принято в связи с тем, что Камила Валиева является защищенным лицом (спортсменке 15 лет); она не была уведомлена заранее, чтобы начать отстаивать свои права. Решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) об отмене временного отстранения было принято верно. По информации Конова, генеральный секретарь CAS сразу предупредил собравшихся журналистов, что не будет отвечать на вопросы после оглашения решения. «Все, кто ценит чистый спорт, будут выступать за это»: США могут вмешаться в дело Валиевой Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрит апелляции Международного олимпийского комитета (МОК) и... 11 февраля 11:53

«Комиссия рассмотрела основополагающие принципы справедливости, соразмерности, непоправимого вреда и относительного баланса интересов между Заявителями и Спортсменкой, которая не сдавала положительные допинг-пробы во время Олимпийских игр в Пекине и все еще подвергается дисциплинарной процедуре по существу после положительного антидопингового теста, проведенного в декабре 2021 года.

Комиссия сочла, что недопущение Валиевой к участию в Олимпийских играх нанесет ей «непоправимый вред в этих обстоятельствах», — указано в решении суда, чей которого приводит «Чемпионат.com».

Заседание выездной комиссии Спортивного арбитражного суда состоялось накануне. Слушания длились около семи часов, а информация об их завершении поступила только около 23.00 по московскому времени – в Пекине было около четырех утра.

«Мы будем рассматривать все факты и принимать соответствующие решения. Может быть, я ошибаюсь, но считаю, что сейчас на ОКР никто не указывал как на виновника ситуации, никто не говорил, что это процесс, который спонсируется государством. Кто-то обсуждает эти вопросы, но мы будем все расследовать», — заявил глава пресс-службы Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс.

Скандал с положительной допинг-пробой Валиевой разгорелся через два дня после того, как сборная России выиграла командный турнир по фигурному катанию. Утром 9 февраля в СМИ появилась информация, что награждение откладывается – причиной называли необходимость юридической консультации с Международным союзом конькобежцев (ISU). Чуть позднее стали появляться сообщения, что причиной задержи стала положительная допинг-проба одного из фигуристов сборной (кроме Валиевой в командном турнире участвовали Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов). Однако информация была расплывчатой, в какой-то момент даже сообщалось, что речь может идти о наркотиках, а точнее – о марихуане. Однако уже ближе к вечеру того дня стало известно – положительный результат дала допинг-проба 15-летней одиночницы.

Сразу сообщалось, что речь об анализе, который был взят в декабре, а найден был запрещенный препарат «триметазидин» — сердечное лекарство, которое никак не влияет на улучшение результатов спортсмена. Валиеву все еще могут отстранить: делом фигуристки займется CAS Допинг-проба действующей чемпионки России и Европы по фигурному катанию Камилы Валиевой дала... 11 февраля 09:06

11 февраля стало известно, что положительный результат дала допинг-проба, которая была взята Российским антидопинговым агентством 25 декабря 2021 года во время чемпионата России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге. Результат анализа был обнаружен 8 февраля, 9 числа РУСАДА приняло решение временно отстранить фигуристку. Однако в тот же день Валиева подала апелляцию на свое отстранение, слушание было проведено сразу, и дисциплинарный комитет российской организации принял решение отменить временное отстранение. Однако 11 числа стало известно, что Международный олимпийский комитет, Международный союз конькобежцев и Всемирное антидопинговое агентство с таким решением оказались не согласны и подали апелляцию в Спортивный арбитражный суд.

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков о решении Спортивного арбитражного суда высказался коротко.

«Единственное, что я могу сказать: здравый смысл и справедливость восторжествовали – вот и все», — сказал он «Газете.Ru».

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова заявила, что такое решение CAS в сложившихся обстоятельствах было единственно верным, а также порассуждала о том, как сильно на спортсменку могут повлиять последние несколько дней и сильный стресс в связи с рассмотрением ее дела.

«Это единственно правильное решение. Я абсолютно счастлива, очень ждала эту новость и ни о чем другом думать не могла. Слава богу!

Повлияют ли на Камилу эти несколько дней под прессом? Не знаю. Я надеюсь на то, что она очень крепкий спортсмен. Дело в том, что ей всего 15 лет, и надеюсь, что она в силу своей юности не воспримет это так серьезно, как мог бы воспринять человек более взрослый. Верю, что ее это только закалит. В любом случае, то, что сейчас происходило, для нее способствует популярности. Если раньше о ней знал весь мир фигурного катания, то сейчас каждый человек на планете, который хоть чуть-чуть интересуется спортом, знает, кто такая Камила Валиева. Плохая реклама – тоже реклама, будем так к этому относиться, хотя отвратительно то, что происходило с нашей замечательной девочкой», — отметила она.

Мастер спорта международного класса по фигурному катанию Катарина Гербольдт отметила, что раз решение CAS было принято, то ничего серьезного не происходило, иначе бы спортсменке не позволили выступать дальше.

«Отлично! Мы все очень счастливы, за исключением, наверное, наших соперников. Раз Камилу допустили, значит, ничего такого серьезного не было. Если бы что-то было, они бы нашли, за что зацепиться, лишили бы нас медали и не допустили бы ее до Игр», — заявила она «Газете.Ru». «Валиевой нечего делать в юниорах»: в фигурном катании грядет революция Совет Международного союза конькобежцев (ISU) вынес на конгресс организации 2022 года предложение... 10 февраля 17:51

Личный турнир у женщин состоится 15 февраля. Кроме Валиевой из россиянок в нем примут участие Анна Щербакова и Александра Трусова. Все трое занимаются в одном тренерском штабе – у Этери Тутберидзе. Уже спустя полчаса после оглашения результата по своему делу Валиева вышла на тренировку.

В этом деле еще один важный аспект. Комиссия Спортивного арбитражного суда не рассматривала вопрос о пересмотре результатов командного турнира, поскольку речь шла только о судьбе Валиевой. Юридически сборная России сохраняет статус олимпийских чемпионов.