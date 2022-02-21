Остаться у Тутберидзе? Что делать Трусовой после поражения на Играх

Александра Трусова осуществила главную цель своей спортивной карьеры — исполнила пять четверных прыжков на Олимпиаде, а затем пережила главное разочарование в своей жизни — осталась лишь с серебряной медалью, после чего задумалась о завершении карьеры. «Газета.Ru» рассуждает, что теперь делать Русской Ракете, чтобы продолжить творить историю и побороться за золото на Олимпиаде в Италии — 2026.

Надо ли Трусовой уходить от Тутберидзе

Сразу после завершения турнира в женском одиночном катании казалось, что уход Трусовой из «Хрустального» неизбежен.

«Вы все знали!» — кричала фигуристка в сторону Этери Тутберидзе, обвиняя ее в чем-то (объяснять эти слова прессе спортсменка отказалась).

«Это соревнование сломало мою жизнь навсегда!» — говорила Трусова своему второму тренеру Сергею Дудакову.

Однако уже на следующий день Русская Ракета позировала с серебряной медалью на медальной площади в Пекине…

… еще через день находилась в объятиях Тутберидзе и уже не отталкивала ее…

… а спустя еще день спокойно обсуждала с Анной Щербаковой подготовку общего номера на гала-концерте…

… и мило смеялась, когда Щербакова шутя вписалась в компанию маленьких китайских фигуристок и уехала с ними со льда.

Кажется, общение Трусовой с победившей ее одногруппницей и тренерами постепенно налаживается.

Если Русская Ракета сможет в кратчайшие сроки пережить разочарование, сделать правильные выводы о том, как развиваться в дальнейшем, и настроиться на новую работу, это станет одной из ее главных побед в карьере. Умение не сломаться, не обидеться на весь мир, а стать морально сильнее и мудрее — это талант настоящих чемпионов.

Что касается смены тренера, то это стало бы, скорее, импульсивным и во многом опрометчивым шагом, учитывая, что равноценной альтернативы Тутберидзе просто нет.

Единственным специалистом, который мог бы подойти Трусовой по уровню и по специфике, является Рафаэль Арутюнян — тренер из СССР, который уже много лет работает в США и вырастил для этой страны олимпийского чемпиона Нэйтана Чена, регулярно исполняющего пять четверных прыжков в произвольной программе.

Тренироваться бок о бок со своим кумиром у специалиста, который знает, как воспитывать мультиквадистов, — это определенно было бы интересно Трусовой.

Однако Арутюнян заявил в интервью RT, что после завершения этих Игр хочет только консультировать фигуристов и прекратит полноценно тренировать.

«Вообще хочу притормозить с тренерской работой. Не забывайте, что мне много лет. Не готов продолжать тащить на себе этот вагон: боюсь, что надорвусь и умру по дороге.

Работать плохо я не умею, зато мне прекрасно известно, чего это стоит — работать хорошо. Мне просто не хватит сил…» — сказал 64-летний специалист.

Кроме Тутберидзе и Арутюняна, никто в мире больше не подготовил фигуриста, который исполнил бы в одной программе пять четверных прыжков. Логично, что в такой ситуации Трусовой стоит остаться в своем нынешнем тренерском штабе.

Именно там она выучила все свои квады, именно там ее вывели на пик формы, чтобы она смогла исполнить пять четверных на Олимпиаде, и именно там ей помогут удержать все это и приумножить.

В чем нужно прибавить Трусовой для победы

Пять квадов у Трусовой уже были — и окончательного удовлетворения не принесли, а значит, пора немного поменять приоритеты. Главная цель Русской Ракеты на ближайшие четыре года — это взять реванш за поражение на Играх и завоевать золото Олимпиады.

Причем неважно, доедет ли Щербакова до Игр-2026 — Трусова будет брать реванш у самой себя, у своей немного слепой веры в пять квадов как гарантию победы и несколько опрометчиво выбранной тактики на турнир, которые слишком жестоко опустили ее с небес на землю и выставили беззащитной на весь мир.

Хочется верить, что в новом олимпийском цикле мы увидим Трусову более расчетливую и оттого гораздо более опасную. Работающую на результат.

В чем нужно прибавить Русской Ракете для того, чтобы победить в 2026 году?

Во-первых, чистота прыжков. Для победы в современном фигурном катании нужно обязательно кататься чисто. Международный союз конькобежцев (ISU) стремится к тому, чтобы в спорте было больше красивых и безошибочных прокатов, — так он стремится повысить зрелищность и привлечь большую аудиторию к фигурному катанию. По этой причине понижалась стоимость четверных прыжков и по этой причине сейчас больше поощряются фигуристы, которые могут показать красивое и чистое катание, даже если они не владеют ультра-си. С учетом этого работает и судейская панель. «Желание кататься у Жени Медведевой было всегда. Жаль, что теперь она вне спорта» Трехкратная чемпионка СССР по обязательным фигурам, многолетний доцент кафедры фигурного катания... 17 февраля 21:43

С введением широкого диапазона оценки элемента от «-5» до «+5» каждая ошибка стала караться снятием большого количества баллов. Кроме того, в случае падения фигуриста должна обязательно падать оценка за компоненты (артистизм, скольжение, интерпретацию и т.д.).

Если спортсмен дает повод, то техпанель начинает пересматривать едва ли не все в замедленном повторе — а в таком случае найти ошибки можно у всех.

Трусова дала на этой Олимпиаде несколько таких поводов — падение с тройного акселя, сомнительное ребро на четверном флипе, приземление на две ноги с четверного тулупа, плохой выезд с каскада двойной аксель + тройной тулуп, недокрут в четверть оборота на четверном лутце. Это срезало у фигуристки много баллов либо лишило возможности получить бонусы, которые доходят аж до +5, что и стоило ей победы.

Например, за приземление на две ноги с четверного тулупа Русская Ракета потеряла 2,44 балла, получив за него в итоге лишь 7,04. Для сравнения: Щербакова получила за хорошо исполненный тройной лутц 8,34.

В современном фигурном катании чистота важнее риска. Трусовой нужно вычистить все свои программы, даже если на начальном этапе это будет означать сокращение количества четверных или убирание тройного акселя.

Нужно перестать ассоциироваться у арбитров с «грязными» выездами и падениями — и добавлять ультра-си постепенно, чтобы добиться такой же стабильности, как Нэйтан Чен.

Во-вторых, нужно прибавить в компонентности. Здесь Трусова тоже может пойти по пути своего кумира. Тот сначала научился делать четверные, а потом довел мастерство скольжения и презентации до уровня мастера. В конце концов, научиться элегантно взмахивать руками, красиво наклонять корпус и нежно передвигать коньками по льду несколько легче, чем сделать пять четверных.

В том, что Трусова на это способна, нет никаких сомнений. Эта девушка видит цель, не видит препятствий, да и занятия хореографией с детства не проходят даром.

Когда Русская Ракета прибавит в этом и соединит со своими четверными прыжками, впечатление от ее прокатов будет разрывать зал так же, как олимпийский «Rocket Man» Чена.

В-третьих, нужно поработать над ментальным состоянием. Ежедневная борьба с четверными и подготовка ко второй Олимпиаде будет выхолащивать психологически не меньше, чем в физическом плане.

А для того, чтобы все это показывать стабильно на соревнованиях, нужно обладать внутренним спокойствием, которого у Трусовой пока нет, иначе пять чистых квадов она бы показала больше, чем на одном турнире.

Журналисты много раз спрашивали Русскую Ракету, не хочет ли она поработать с психологом (есть специалисты, специализирующиеся на работе со спортсменами), но она всегда отвечала, что сама знает, в чем у нее проблемы, и разговоры с мамой могут все решить.

Но все же кажется, что копить в себе такой груз эмоций, которые в итоге выплеснулись на Олимпиаде в Пекине, может быть опасно для ментального здоровья, да и стабильным выступлениям не способствует.

Трусовой нужно подойти к Олимпиаде-2026 во всеоружии — и ментальную составляющую игнорировать здесь нельзя.

Впереди большой путь, и если одна из самых одаренных спортсменок в истории вдруг не решит завершить карьеру и примет этот вызов, это будет самый эпичный сюжет следующего олимпийского цикла.