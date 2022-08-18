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Спорт

Второй шанс Черчесова в еврокубках: «Ференцварош» бьется с «Шэмрок Роверс». LIVE

Футбол. Лига Европы. Раунд плей-офф. Ференцварош — Шэмрок Роверс. ОНЛАЙН

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Станислав Черчесов

Станислав Черчесов

Global Look Press
Венгерский «Ференцварош» под руководством Станислава Черчесова принимает у себя дома ирландский «Шэмрок Роверс» в рамках раунда плей-офф Лиги Европы. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Лига Европы. Раунд плей-офф. 1-й матч
Матч не начался
18 августа 19:30
Ференцварош
Будапешт, Венгрия
0:0
Шэмрок Роверс
Дублин, Ирландия
Стадион «Гроупама Арена», Будапешт
Главный судья: Гленн Нюберг (Борленге, Швеция)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
19:15

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Мы приветствуем вас на первом матче раунда плей-офф Лиги Европы между «Ференцварошем» и «Шэмрок Роверс». Начало встречи — в 19.30 мск.

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