Фетисов прокомментировал поражение России от Канады в полуфинале МЧМ

| Карен Саркисян

Советский хоккеист и депутат Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Фетисов прокомментировал поражение сборной России от национальной команды Канады в полуфинале молодежного чемпионата мира по хоккею 2021 года, передает Sport24.

По слова хоккеиста, он пожалел о том, что посмотрел матч сборной России с командой Канады.

Депутат отмечает, что игроки сборной России старались, но проиграли по всем статьям.

«Это удручающая ситуация. Лучше бы я не видел этого», — добавил он.

Ранее национальная команда Канада обыграла сборную России и вышла в финал МЧМ-2021.