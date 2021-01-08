Непряева надеется подняться выше в общем зачете «Тур де Ски»

Российская лыжница Наталья Непряева высказалась о победе в масс-старте на шестом этапе «Тур де Ски».

Спортсменка отметила, что на трассе сложилась тяжелая борьба.

«Рада, что у меня получилось хорошо провести гонку. Самочувствие возвращается. Надеюсь, в дальнейшем все будет хорошо. Цель на оставшиеся гонки «Тур де Ски» — подняться как можно выше в общем зачете и показать максимум», — цитирует Непряеву «Чемпионат.com».

В настоящее время спортсменка занимает четвертое место в общем зачете (430 очков).

Многодневка «Тур де Ски» проходит в Швейцарии и Италии с 1 по 10 января.

Ранее сообщалось, что российских лыжниц не отстранят за нарушение масочного режима на «Тур де Ски».