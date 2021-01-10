«Челси» нанес поражение «Моркаму» и вышел в 1/16 финала Кубка Англии

Лондонский «Челси» нанес разгромное поражение «Моркаму» в матче 1/32 финала Кубка Англии.

Встреча, прошедшая в Лондоне, завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Мэйсон Маунт, Тимо Вернер, Каллум Хадсон-Одои и Кай Хаверц.

Соперник «Челси» по 1/16 финала станет известен по итогам жеребьевки.

Ранее сообщалось, что лондонский «Арсенал» в дополнительное время переиграл «Ньюкасл Юнайтед» в матче 1/32 финала Кубка Англии.

Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала

«Челси» (Лондон) — «Моркам» (Моркам) — 4:0

Голы: 1:0 — Маунт, 18; 2:0 — Вернер, 44; 3:0 — Хадсон-Одои, 49; 4:0 — Хаверц, 85.