«Голден Стэйт» одержал волевую победу над «Лейкерс» в матче НБА

«Голден Стэйт Уорриорз» одержал волевую победу над «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча, прошедшая в Лос-Анджелесе, завершилась со счетом 115:113 в пользу гостей. По ходу игры команда из Сан-Франциско уступала с разницей в 19 очков.

Самым результативным баскетболистом в составе победителей стал Стивен Карри, набравший 26 очков.

У проигравшей команды 25 баллов в активе Денниса Шредера. Также дабл-даблами отметились Энтони Дэвис (17 очков и 17 подборов) и Кайл Кузма (15 очков и десять подборов).

«Лейкерс» прервали пятиматчевую серию побед в регулярном чемпионате.

Ранее сообщалось, что «Бруклин Нетс» обыграл «Орландо Мэджик».

НБА. Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес Лейкерс» (Лос-Анджелес, США) — «Голден Стэйт Уорриорз» (Сан-Франциско, США) — 113:115 (34:22, 30:26, 28:33, 21:34)