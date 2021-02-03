Участников Australian Open изолировали после контакта с зараженным COVID-19

Участников Открытого чемпионата Австралии по теннису изолировали после контакта с зараженным коронавирусом сотрудником отеля, сообщает «Би-би-си» со ссылкой на премьер-министра австралийского штата Виктория Дэниела Эндрюса.

По словам политика, карантин может повлиять на участие спортсменов в турнирах, которые сейчас проходят в стране. При этом он добавил, что изоляция не скажется на самом Australian Open. Для участия в соревнованиях теннисистам достаточно сдать один отрицательный тест на коронавирус.

Эндрюс заявил, что 500-600 человек, проживающих в отеле, могли контактировать с сотрудником гостиницы.

Australian Open пройдет с 8 по 20 февраля в Мельбурне. Общий призовой фонд турнира составит $55,2 млн.

Ранее немецкий теннисист Александр Зверев раскритиковал организаторов Открытого чемпионата Австралии.