«Арсенал» проиграл «Астон Вилле» в матче чемпионата Англии

Лондонский «Арсенал» проиграл бирмингемской «Астон Вилле» в матче 23-го тура чемпионата Англии.

Встреча, прошедшая в Бирмингеме, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. В составе победителей мяч забил Олли Уоткинс.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После 21 матча «Астон Вилла» набрала 35 очков и поднялась на восьмое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). «Арсенал» (31), в активе которого 23 встречи, располагается на десятой строчке.

В следующем туре «Астон Вилла» на выезде встретится с «Брайтон энд Хоув Альбион», а «Арсенал» примет «Лидс Юнайтед».

Ранее главный тренер «Арсенала» Микель Артета остался недоволен судейством в матче с «Вулверхэмптоном».

Англия. Премьер-лига. 23-й тур

«Астон Вилла» (Бирмингем) — «Арсенал» (Лондон) — 1:0

Голы: 1:0 — Уоткинс, 2.