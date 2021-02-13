Теннисистка Свитолина вышла в 1/8 финала Australian Open — 2021

Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в 1/8 финала Australian Open — 2021.

Пятая ракетка мира оказалась сильнее представительницы Казахстана Юлии Путинцевы.

Встреча, которая прошла на арене »Маргарет Корт» в Мельбурне, продлилась 1 час 24 минуты и завершилась в двух сетах — 6:4, 6:0.

26-летняя спортсменка сделала одну подучу навылет, совершила две двойные ошибки и выиграла 57% мячей с первой подачи.

За выход в четвертьфинал Свитолина поборется против американки Джессики Пегулы.

Ранее сообщалось, что Аслан Карацев вышел в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии — 2021.