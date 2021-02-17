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Спортивные новости

«Барселона» предложила Хабибу прекратить болеть за «Реал»

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«Барселона» предложила российскому бойцу Хабибу Нурмагомедову прекратить болеть за мадридский «Реал».

Спортсмен посетил первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «ПСЖ». При этом боец отметил, что будет поддерживать парижский клуб, о чем он написал в своем Instagram, добавив хештег «HalaMadrid» («Вперед, Мадрид»).

В комментариях к посту отметился официальный аккаунт каталонского клуба.

«Ты уверен? Никогда не поздно измениться», — отмечено в сообщении.

Ранее сообщалось, что Месси забил 20+ мячей за «Барселону» 13-й сезон подряд.

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