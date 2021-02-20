Российские биатлонистки повторили свой антирекорд в эстафетах на ЧМ

Женская сборная России по биатлону повторила свой антирекорд по результату в эстафетной гонке на чемпионате мира.

На турнире в словенской Поклюке команда, в составе которой выступили Евгения Павлова, Татьяна Акимова, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева, заняла 11-е место. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Это является повторением худшего результата в истории сборной, который был показан на чемпионате мира 2016 года в Осло.

Ранее сообщалось, что сборная Норвегии выиграла эстафету.