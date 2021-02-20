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Спортивные новости

Майгуров ответил на недовольство российских биатлонистов

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Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров ответил на недовольство биатлонистов сборной России по итогам чемпионата мира, передает ТАСС.

После сингл-микста российская биатлонистка Евгения Павлова раскритиковала тренерский штаб за подготовку. По ее мнению, команда сделала неправильный выбор места проведения подготовительного сбора к мировому первенству, а также рассказала, что биатлонистам не дали покинуть отель в горах, чтобы перебраться в другой город, более благоприятный для восстановления.

«Думаю, каждый должен заниматься своим делом. В том числе и спортсмены, они должны отвечать только за свои действия и решения, а не за действия и решения других. Я не готов во время чемпионата мира устраивать разборки», — заявил Майгуров.

Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион назвал выступление сборной России на ЧМ безобразием.

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