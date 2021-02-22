«Оттава» в овертайме взяла верх над «Монреалем»

В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Оттава Сенаторз» дома победил «Монреаль Канадиенс».

Встреча закончилась со счетом 2:1.

Стоит отметить, что российские защитники победителей Артем Зуб и Никита Зайцев отметились результативными передачами, тогда как нападающий «Оттавы» Евгений Дадонов и защитник «Монреаля» Александр Романов завершили противостояние без результативных действий.

НХЛ — регулярный чемпионат

«Оттава Сенаторз» — «Монреаль Канадиенс» — 3:2 ОТ

0:1 — Судзуки (Андерсон) – 01:17' (5x5);

1:1 — Батерсон (Зуб) – 09:47' (5x5);

2:1 — Норрис (Зайцев, Ткачук) – 43:33' (5x5);

2:2 — Перри (Питри) – 54:35' (5x5);

3:2 — Ткачук (Батерсон, Бреннстрем) – 63:30' (3x3).

Ранее передача Романова не спасла «Монреаль» от поражения «Торонто».