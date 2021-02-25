Промес оценил шансы получить российское гражданство

Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес не исключил вариант получения российского гражданства.

«Если у меня будет выбор, то почему нет? В сердце я русский, на бумаге — нет», — сказал Промес во время пресс-конференции.

24 февраля «Спартак» объявил о переходе футболиста из «Аякса». Сумма трансфера составила €8,5 млн, а с учетом бонусов может вырасти до €11 млн.

Промес выступал за красно-белых с 2014 по 2018 год. Вместе с командой он стал чемпионом России и завоевал Суперкубок страны.

В нынешнем сезоне игрок принял участие в 25 матчах за «Аякс», в которых забил шесть мячей и отдал одну результативную передачу.

Ранее Промес заявил, что уйдет из «Спартака», когда сделает клуб чемпионом.