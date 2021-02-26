Хавбек «Эвертона» — о возвращении в «Реал»: никто не хочет видеть меня там

Колумбийский полузащитник «Эвертона» Хамес Родригес поделился мыслями о возвращении в мадридский «Реал», передает AS.

По мнению футболиста, он уже не вернется в испанский клуб, потому что его там не хотят видеть.

«Никто уже не хочет видеть меня там. Это часть футбола, ребята», — заявил хавбек.

Родригес выступал за «Реал» с 2014 по 2020 год. В летнее трансферное окно полузащитник перешел в «Эвертон», заключив контракт по схеме «2+1».

Ранее сообщалось, что хавбек «Эвертона» хочет покинуть клуб из-за погоды в Англии.