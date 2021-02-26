Шайба Сергачева принесла «Тампе» победу над «Каролиной»

«Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграла »Каролина Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу «Тампы».
Российский нападающий «Лайтнинг» Михаил Сергачев забросил шайбу, которая стала для него первой в сезоне. Российский голкипер Андрей Василевский участия в матче не принял.
Российский форвард «Каролины» Андрей Свечников в матче очков не набрал.
Ранее сообщалось, что Василевский помог «Тампе» одержать «сухую» победу над «Каролиной» Свечникова.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Каролина Харрикейнз» — 3:1
0:1 — Песке (Фаст, Ахо), 14:23;
1:1 — Сергачёв (Пойнт), 32:39;
2:1 — Гурд (Хедман, Макэлинни), 46:22;
3:1 — Гудроу, 58:44.