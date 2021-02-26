Матчи 1/4 финала Кубка России перенесены со 2 и 3 марта на 7 и 8 апреля.

Об этом проинформировала пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) у себя в Telegram-канале.

Напомним, что в четвертьфинал вышли «Арсенал», «Динамо», ЦСКА, «Сочи», «Локомотив», «Ахмат» и «Крылья Советов». Перенесенный из-за плохой погоды поединок 1/8 финала «Уфа» – «Урал» пройдет 3 марта, после чего и состоится жеребьевка четвертьфинала турнира (в течение трех дней после 3 марта — «Газета.Ru»).

К слову, действующим обладателем трофея является «Зенит», в 1/8 финала дома проигравший тульскому «Арсеналу» (1:2).

Ранее ЦСКА лишился Акинфеева из-за COVID-19.