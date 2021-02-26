«Ротор» обыграл «Тамбов» в первом матче РПЛ в 2021 году

Волгоградский «Ротор» на выезде обыграл «Тамбов» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, которая состоялась на стадионе в Саранске, завершилась со счетом 3:1 в пользу подопечных Александра Хацкевича.

В составе победителей авторами забитых мячей стали Андрес Понсе и Николай Кипиани. Также автоголом отметился защитник «Тамбова» Зураб Гигашвили.

У номинальных хозяев поля отличился Артем Архипов.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Ротор» благодаря победе набрал 17 очков и поднялся на 13-ю строчку турнирной таблицы Премьер-лиги. «Тамбов» с 13-ю баллами остался на последнем месте.

РПЛ. 20-й тур

«Тамбов» (Тамбов) — «Ротор» (Волгоград) — 1:3

Голы: 1:0 — Архипов — 41, 1:1 — Гигашвили (автогол) — 54, 1:2 — Понсе — 58, 1:3 — Кипиани — 71