Плющенко оценил результаты Косторной в финале Кубка России

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко подвел итоги выступления победительницы первенства Европы Алены Косторной в финале Кубка России.

По итогам соревнований спортсменка заняла шестое место. Тренер фигуристки заявил, что остался доволен ее выступлением в произвольной программе.

«Сейчас у нас сложный этап, но она умница, продолжает трудиться. Главное, чтобы у нее было желание. Видите, раз она сказала, что у нее есть желание дальше выступать, — это просто отлично. Значит, будем пахать», — цитирует Плющенко РИА «Новости».

Финал Кубка России прошел в Москве на арене «Мегаспорт». Победу в женском одиночном катание одержала Камила Валиева.

Ранее сообщалось, что Косторная без падений исполнила произвольную программу в финале Кубка России.