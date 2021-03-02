Тренер «Вашингтона» объяснил низкую результативность Овечкина

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт прокомментировал игру капитана команды Александра Овечкина в нынешнем сезоне.

В текущем розыгрыше регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на счету 35-летнего нападающего 17 (7+10) набранных очков.

Лавиолетт уверен, что россиянин способен увеличить количество заброшенных шайб в ближайшем будущем.

«Думаю, что ему просто не очень везет. Сказалось и то, что он был в ковидном протоколе. Он не просто пропустил небольшой отрезок, это не то, где хватает матча-другого, чтобы втянуться. Мы говорим, что он был недоступен почти четверть сезона из-за этого карантина. Ему надо немного времени, что касается работы с шайбой. Учитывая его способности забивать голы, уверен, они придут. Когда он найдет ритм, он начнет забивать пачками. Так что я вообще не переживаю», – приводит слова Лавиолетта NBC Sports.

Ранее сообщалось, что Овечкин сократил отставание от Фила Эспозито по голам за карьеру в НХЛ.