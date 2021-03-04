Овечкин и «Вашингтон» отложили переговоры по новому контракту

Российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин на данный момент не ведет переговоров со столичной командой о заключении нового контракта. По информации известного журналиста NBCSN Боба Маккензи, стороны отложили диалог минимум до апреля 2021 года.

«В течение этого сезона Овечкин несколько раз общался с генеральным менеджером «Кэпиталз» Брайаном Маклелланом по этому поводу. Пока что они отложили переговоры до апреля, но стороны нисколько не обеспокоены ситуацией. Овечкин хочет остаться в «Кэпиталз», этого желает и клуб. Вопрос, видимо, заключается только в сумме, которую хочет получить Александр. Вероятно, он рассчитывает зарабатывать больше того, что получает сейчас», — заявил Маккензи.

Срок соглашения Овечкина с «Кэпиталз» рассчитан до конца текущего сезона, по истечении срока контракта россиянин может стать неограниченно свободным агентом. В год он зарабатывает $9,5 млн.