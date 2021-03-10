Олимпийский чемпион Легков высказался о подозрительном прогрессе Клебо

Олимпийский чемпион Александр Легков высказался о хорошем выступлении норвежца Йоханесса Клебо в марафонской гонке на чемпионате мира, передает «Чемпионат.com».

«Я не сомневался перед полтинником, что он способен побороться. Таких гонок в карьере всего несколько, поэтому их бегут все, а уж тем более Клебо. Он же все-таки не до конца спринтер», — сказал Легков.

Также Легков отметил, что Клебо является сильнейшим спортсменом, который выигрывал общий зачет Кубка мира, а чистый спринтер не сможет сделать этого.

Ранее Легков оценил выступление российских лыжников в эстафете на ЧМ.