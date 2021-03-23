Российская бригада арбитров обслужит матч Англия — Сан-Марино в отборе ЧМ-2022

Российский арбитр Кирилл Левников назначен главным судьей матча первого тура отборочного этапа чемпионата мира 2022 года между сборными Англии и Сан-Марино, сообщается на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Помогать Левникову будут боковые арбитры Егор Болховитин и Андрей Веретешкин, четвертым рефери назначен Владислав Безбородов.

Встреча между сборными Англии и Сан-Марино пройдет 25 марта в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Начало — в 22.45 мск.

Мировое первенство 2022 года пройдет с 21 ноября по 18 декабря. Матчи турнира состоятся на восьми стадионах в пяти городах.

Ранее сообщалось, что датчанин Петер Кьесгор назначен главным арбитром матча первого тура отборочного этапа чемпионата мира 2022 года между сборными Мальты и России.