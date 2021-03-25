Назван капитан сборной России на молодежном ЧЕ

Капитаном молодежной сборной России по футболу на чемпионате Европы будет игрок московского ЦСКА Иван Обляков, передает сайт Российского футбольного союза (РФС).

«Обляков не просто будет капитаном, он и является капитаном на протяжении всего отборочного цикла. На сегодняшний день он продолжает исполнять обязанности капитана, в которого верит тренерский штаб и все игроки», — сказал наставник молодежной команды Михаил Галактионов.

Напомним, 25 марта россияне встретятся со сверстниками из Исландии. Также Россия на групповом этапе сыграет с Францией и Данией.

Обляков отметил, что команда будет отталкиваться от своей игры во всех матчах турнира.

«Будем стараться навязывать свою игру как в центре поля, так и на других его участках», — добавил Обляков.

Ранее был объявлен состав молодежной сборной России на Евро-2021.