Тутберидзе предложили наградить званием Героя России

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк предложил наградить тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе званием Героя России, передает Sport24.

Напомним, 25 марта Анна Щербакова, которая является ученицей Тутберидзе, стала чемпионкой мира.

«Тутберидзе я бы сравнил с великой Винер, которая подняла художественную гимнастику недосягаемую высоту. Сейчас этот подвиг творит Тутберидзе», — сказал Селюк.

Также Селюк отметил, что на месте Владимира Путина он бы присвоил Винер и Тутберидзе звание Героя России.

«Особенно в тот момент, когда российские спортсмены не имеют права выступать под своим флагом и под своим гимном», — добавил он.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены выступают под названием FSFR (Figure Skating Federation of Russia) и флагом Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). В качестве музыкального сопровождения награждения фигуристов звучит фрагмент из концерта №1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее Щербакова чуть не споткнулась о коврик во время круга почета.