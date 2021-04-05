Вяльбе рассказала о начале конфликта с Губерниевым

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала о начале конфликта с комментатором Дмитрием Губерниевым.

Трехкратная олимпийская чемпионка вспомнила, что несколько лет назад во время программы «На лыжи» ее спросили о том, хочет ли она видеть передачу о лыжных гонках с Губерниевым в роли ведущего.

«И я сказала: «Конкретно с Дмитрием Губерниевым — нет»... На это коллеги Дмитрия стали писать про него не очень хорошие вещи. И вот он обиделся, начал меня поливать, оскорблять. Я, на самом деле, не понимаю, что такого обидного сказала. Ну, хорошо. Пусть обижается», — цитирует Вяльбе Sport24.

Функционер считает, что журналист некорректно ведет себя по отношению к ряду спортсменов, в адрес которых позволяет оскорбительные высказывания. По ее мнению, это не может быть плюсом к работе комментатора.

«Он разносторонний человек. Поет еще. Мне кажется, нужно уметь себя немножко вести. Некрасиво, когда ты обзываешь, оскорбляешь спортсменов. Это не может быть плюсом к его работе», — сказала Вяльбе.

Ранее Губерниев высмеял лыжников и попросил не упоминать его фамилию.