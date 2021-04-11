Месси не может отличиться голевыми действиями в игре с «Реалом» в семи матчах подряд

10 апреля в рамках чемпионата Испании мадридский «Реал» обыграл каталонскую «Барселону». Встреча завершилась со счетом 2:1.

Аргентинский форвард сине-гранатовых Лионель Месси не смог отличится в прошедшем поединке. Интересно, что Месси не совершает голевых действий в матчах со «сливочными» на протяжении семи игр подряд, то есть с тех пор, как мадридский клуб покинул португалец Криштиану Роналду.

В составе победителей отличились французский форвард Карим Бензема и немецкий полузащитник Тони Кроос, реализовавший штрафной на 28-й минуте поединка.

У проигравшей команды единственный мяч на 60-й минуте забил Оскар Мингеса.

На 90-й минуте «сливочные» остались вдесятером — за вторую желтую карточку был удален бразильский хавбек Каземиро.

После этого успеха подопечные Зинедина Зидана вышли на первую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании, сравнявшись по очкам с мадридским «Атлетико», у которого есть игра в запасе.



«Сине-гранатовые» опустились на третью строчку и отстают от лидеров на одно очко.

Ранее «Реал» впервые за 13 лет выиграл два «Эль Класико» по ходу одного сезона.