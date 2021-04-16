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Спортивные новости

В МОК высказались о дизайне экипировки российских олимпийцев

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Международный олимпийский комитет (МОК) высказался о дизайне формы российских спортсменов для Игр-2020 в Токио.

«Дизайн формы команды ROC (Russian Olympic Committee) на Олимпийские игры в Токио соответствует установленным и опубликованным положениям. Эти положения обеспечивают рамки для реализации международными федерациями на чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио-2020 и зимних Олимпийских и Паралимпийских играх в Пекине 2022 года», — приводит слова представителя МОК РИА «Новости».

17 декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу после того, как российская сторона не обеспечила передачу Всемирному антидопинговому агентству (WADA) достоверных данных LIMS (Laboratory Information Management System).

Согласно решению суда, российские спортсмены в течение двух лет не смогут выступать под национальным флагом на крупных международных соревнованиях, а официальным лицам страны запрещено занимать должности в международных спортивных федерациях. Также Россия до 16 декабря 2022 года не сможет принимать чемпионаты мира.

Летние Игры-2020 пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа. Соревнования были перенесены с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса. В связи с угрозой распространения заболевания было принято решение провести олимпийские соревнования без иностранных зрителей. Из-за санкций WADA российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee).

Ранее прошла презентация экипировки для сборной России на Олимпиаду в Токио.

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