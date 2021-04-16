Российские фигуристы упрочили лидерство на командном чемпионате мира

Сборная России по фигурному катанию лидирует после произвольного танца на командном чемпионате мира, который проходит в японской Осаке.

Благодаря победе Виктории Синициной и Никиты Кацалапова российский коллектив набрал 73 очка и занимает первое место в общем зачете. Вторыми идут американские фигуристы (66). На третьей строчке располагаются представители Японии (60).

Также 16 апреля произвольные программы представят одиночники. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревнований.

Командный чемпионат мира проходит в Осаке с 15 по 17 апреля. За сборную России выступают Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда, Евгений Семененко, спортивная пара Анастасия Мишина / Александр Галлямов и Синицина / Кацалапов.

Ранее сообщалось, что Мишина и Галлямов выиграли короткую программу на командном чемпионате мира.

Фигурное катание. Командный чемпионат мира — 2021. Общий зачет

1. Россия — 73

2. США — 66

3. Япония — 60

4. Италия — 47

5. Франция — 43

6. Канада — 37