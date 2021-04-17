В Госдуме оценили победу сборной России на командном ЧМ по фигурному катанию

Депутат Государственной Думы Российской Федерации Дмитрий Свищев прокомментировал победу сборной России на чемпионате мира по фигурному катанию, передает «Чемпионат.com».

«Это очень важные победы в предолимпийский сезон. Российские фигуристы с хорошим настроением будут готовиться к Олимпиаде. А на соперников сборной России будет серьезное психологическое давление», — сказал Свищев.

Напомним, что по сумме шести программ национальная сборная, капитаном которой стала серебряная призерка мирового первенства 2021 года в женском одиночном фигурном катании Елизавета Туктамышева, набрала 125 баллов, опередив своего ближайшего преследователя в лице команды США на 15 баллов.

Бронзовые награды турнира достались фигуристам из Японии.

Командный чемпионат мира проходил в Осаке с 15 по 17 апреля. За сборную России выступали Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда, Евгений Семененко, спортивная пара Мишина / Галлямов и Виктория Синицина / Никита Кацалапов, выступающие в танцах на льду.

Ранее команда заслуженного тренера России Этери Тутберидзе поздравила сборную России с победой на командном чемпионате мира в Осаке.