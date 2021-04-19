Глава УЕФА обвинил создателей Суперлиги в жадности

Глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин раскритиковал создание Суперлиги.

«УЕФА и футбольный мир объединился против нескольких клубов, ведомых чувством жадности. Против этого не только футбольный мир, но и люди, правительства. Все против такого бессмысленного проекта. Английская ассоциация, итальянская федерация, испанская, ФИФА, все наши 55 членов против идеи такого турнира», — сказал Чеферин в эфире телеканала Sky Sport Italia.

Функционер отметил, что принятые изменения формата Лиги чемпионов пойдут на пользу футболу и позволят увеличить доходы. Он сказал, что доходы от Суперлиги будут идти только в 12 клубов, в то время как УЕФА вкладывает около 90 процентов доходов в развитие футбола.

«Реформы позволяют сохранить внутренние соревнования. Они — самое главное. Этот принцип никогда не изменится. Мы стараемся менять, реформировать соревнования, чтобы они становились современнее и интереснее. Главное — солидарность. К сожалению, этот принцип действует не для всех. Для некоторых важнее всего их карманы, деньги в их карманах», — добавил Чеферин.

Также глава УЕФА поблагодарил клубы, федерации, руководителей стран, руководителей Евросоюза за критику Суперлиги.

«Благодарю тех, кто уважает болельщиков и европейские ценности. Не только футбольные ценности. Идея Суперлиги — плевок в нашу сторону, плевок в лица болельщиков», — заявил Чеферин.

19 апреля о присоединении к Суперлиге официально объявили английские «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», испанские «Барселона», «Реал», «Атлетико», а также итальянские «Интер», «Милан» и «Ювентус». В Суперлиге отказались участвовать французский «Пари Сен-Жермен», немецкие «Бавария» и «Боруссия» из Дортмунда, португальский «Порту».

Против создания турнира публично высказались премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Франции Эммануэль Макрон.

Ранее сообщалось, что УЕФА не допустит футболистов клубов Суперлиги к участию в чемпионатах мира и Европы.