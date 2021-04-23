Николишин предостерег болельщиков от обвинений Панарина в непатриотизме

Чемпион мира 1993 года и бронзовый призер Олимпиады — 2002 Андрей Николишин прокомментировал информацию об отказе форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина выступать за сборную России на чемпионате мира — 2021.

По словам Николишина, игрок не получал официального приглашения от Федерации хоккея России (ФХР).

«Ситуация очень двоякая. Потому что приглашения в сборную, насколько я знаю, Панарин не получал. Официального приглашения от федерации, которое приходит в клуб, не поступало. Так что пока все это слухи. Можно говорить что угодно, но это должно быть подтверждено документами. А то потом окажется, что пацана обвинят в непатриотизме.

Я сам был в такой ситуации и прекрасно знаю: ни один из игроков сборной не откажется играть за свою страну без объяснения причин или без какого-либо важного повода», — заявил Николишин в интервью «Газете.Ru».

21 апреля стало известно, что Панарин испытывает усталость после трудного сезона в НХЛ и скандала из-за обвинений в избиении девушки, вследствие чего принял решение пропустить мировой чемпионат.

Ранее президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк подтвердил информацию о том, что Артемий Панарин пропустит чемпионат мира по хоккею в Латвии.