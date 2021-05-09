Гвардиола назвал украинца Зинченко уникальным футболистом

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением об игре украинского полузащитника английской команды Александра Зинченко, передает Goal.

В нынешнем сезоне Зинченко сыграл в 29 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах и отдал две результативные передачи.

«Зинченко играет на разных позициях и никогда не имеет ничего против этого. Он не ошибается. Как только ты что-то говоришь, он мгновенно это усваивает. Он исключителен в плане работы с мячом, мы все это знаем», — заявил специалист.

В матче 35-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Сити» мог досрочно оформить чемпионство, для этого команде необходимо было обыграть «Челси». Однако «горожане» уступили со счетом 1:2. «Горожане» продолжают лидировать в турнирной таблице, имея в активе 80 очков.

Примечательно, что в финале Лиги чемпионов сразятся именно эти команды — «Манчестер Сити» и «Челси».

Ранее сообщалось, что главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал поражение своей команды в матче 35-го тура АПЛ с «Челси» со счетом 1:2.