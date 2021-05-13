Клубы из Москвы выигрывали Кубок России 21 раз

Московский «Локомотив» выиграл Кубок России, обыграв в решающем матче самарские «Крылья Советов».

Встреча прошла в Нижнем Новгороде на одноименном стадионе в присутствии 21 690 зрителей и завершилась победой номинальных хозяев со счетом 3:1.

В составе победителей забитыми мячами отметились Франсуа Камано, Федор Смолов, реализовавший пенальти, и Мурило.

Отметим, что для столичных команд этот успех стал 21-м за всю российскую историю. Помимо «Локомотива», девять раз поднимавшего над головой национальный кубок, семь раз этого права удостаивались игроки ЦСКА, трижды кубок выигрывал »Спартак, еще по разу трофей доставался «Динамо» и «Торпедо».

Вторым в списке городов идет Санкт-Петербург — местный «Зенит» побеждал в Кубке четырежды.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.



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