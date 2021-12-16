Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
Украина захотела от Запада наступательное вооружение 22:43
Норвежский биатлонист заявил, что Латыпов его раздавил 22:42
Неизвестные ранили мужчину в Новой Москве и попытались сжечь 22:38
На Украине Зеленскому предрекли судьбу Порошенко 22:34
Нидерланды ввели локдаун из-за распространения «омикрон»-штамма... 22:24
Поставки российского газа в Германию существенно сократились 22:24
Тихонов заявил, что в Международном союзе биатлонистов собрались... 22:14
В Минске цитаты Лукашенко разобрали на футболки 22:07
Вице-президент США разозлилась после вопроса о должности Байдена 22:02
Политолог назвал «шипами из мешка» заявления вице-канцлера ФРГ... 22:01
Фото

Back in the USSR: сборная России по хоккею обыграла Канаду в форме СССР

Сборная России по хоккею стартовала с победы на домашнем этапе Евротура — Кубке Первого канала. В первом матче в Москве подопечные Алексея Жамнова обыграли Канаду (4:3).

Любопытно, что хоккеисты вышли на матч в советской форме 1956 года — тогда сборная СССР впервые завоевала золото Олимпийских игр.

Эта форма принесла удачу и сборной России: на 5-й минуте Егор Коршков открыл счет. Канадцы смогли сравнять счет лишь во втором периоде усилиями Брэндона Гормли (1:1), однако уже минуту спустя Александр Елесин вновь вывел Россию вперед (2:1).

Под занавес второго периода Никита Нестеров увеличил преимущество (3:1), а на первой минуте заключительного периода Вадим Шипачев сделал счет унизительным (4:1).

Тем не менее канадцы устроили нервную концовку матча, забросив две шайбы, и почти сумели перевести игру в овертайм. Однако Россия с трудом отбилась и сохранила победный счет (4:3).

Самые яркие кадры напряженной встречи – в фотогалерее «Газеты.Ru».

Скопировать ссылку
Картина дня
«Для этой группы он будет легкой историей». Ученые собирают данные об «омикроне»
Вирусолог сообщил, кому грозят серьезные последствия при заражении «омикроном»
Дедовщина или «крыша поехала». Почему солдат на Урале решил больше не говорить
В Челябинской области солдат-срочник после ссоры с девушкой зашил себе рот
«Все страны были против»: в Германии признали «Северный поток – 2» ошибкой
Вице-канцлер ФРГ назвал «геополитической ошибкой» строительство «Северного потока — 2»
Россия пообещала последствия в случае отказа НАТО от предложения по безопасности
В ЛНР сообщили об ответном огне по военным Украины
Нидерланды ввели локдаун из-за распространения «омикрон»-штамма COVID-19
Близкие похищенной в Камбодже россиянки собрали выкуп, но не знают, что делать дальше
Новости
Украина захотела от Запада наступательное вооружение
Норвежский биатлонист заявил, что Латыпов его раздавил
Неизвестные ранили мужчину в Новой Москве и попытались сжечь
На Украине Зеленскому предрекли судьбу Порошенко
Поставки российского газа в Германию существенно сократились
Тихонов заявил, что в Международном союзе биатлонистов собрались одни русофобы
В Минске цитаты Лукашенко разобрали на футболки
Все новости
По «судакским делам». За что задержали бывшего вице-премьера Крыма
СМИ: бывшего вице-премьера Крыма Серова задержали после нескольких лет розыска
«Арктический» Ми-171А3: в России впервые создан офшорный вертолет
Новый Ми-171А3 сможет безопасно работать в арктической зоне
«Я становлюсь старше, но мои фильмы не устареют»: Стивену Спилбергу — 75
10 главных фильмов Стивена Спилберга
«Форма сборной СССР помогла России победить Чехию»
О чем говорили после матча Кубка Первого канала Россия — Чехия
«Клоун, которого любила вся страна»
Коллеги и ученики Никулина делятся воспоминаниями к его 100-летию
Отказали тормоза. Автобус снес забор и вылетел на детскую площадку в Саратове
СК и прокуратура проверяют обстоятельства ДТП с пассажирским автобусом в Саратове
Звезда из поколения Z: Билли Айлиш — 20
Почему строевая подготовка нужна нашим детям
Как умение правильно маршировать помогает в бою и в мирной жизни
В Кишиневе предложили объявить посла России персоной нон грата
В администрации Санду не поддержали высылку посла России из Молдавии
Что обязательно должно быть в автомобиле в сильные морозы
Как не замерзнуть в машине при понижении температуры
Аномальные морозы: на юге России ожидается минусовая температура
Руководитель Гидрометцентра Вильфанд: температура воздуха будет до 20 градусов ниже нормы
Третья неудача подряд: США не смогли протестировать ракету AGM-183A
В США провалилось испытание новой гиперзвуковой ракеты
Крутое пике: как Boeing 747 случайно достиг сверхзвука
30 лет назад грузовой Boeing 747 при падении превысил скорость звука

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+